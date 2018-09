Farmeri Štefica i Frane već su prvi dan obilježili trzavicama.

Farma je počela zanimljivije no ikad. Prve razmirice dogodile su se pri samom dolasku na Farmu. Sve je počelo tako što su farmeri shvatili da je pred njima puno posla i kako neke dijelove farme treba itekako srediti i dovesti u stanje za dostojansveniji život. To je dakako dio posla koji ih čeka no Štefici se to nije svidjelo.

Farma (FOTO: Dnevnik.hr)

Dok su ona i gazda Frane bili skupa u prostoriji koju treba dotjerati, Štefica se iznervirala smatrajući da bivše farmere nisu dočekali takvi zadaci. Frane joj je pokušao objasniti da je to igra no ona mu je odbrusila ''Nemoj me sad i ti klati. Znam kako je bilo prije, gledala sam. Znaš ti ku*ac'', rekla mu je nakon što joj je on kazao kako je došla na farmu, a ne u hotel.

Kako je Frane reagirao pogledajte u video prilogu.

Farma (FOTO: Dnevnik.hr)

Više informacija o ovogodišnjoj Farmi saznajte na farma.novatv.hr.