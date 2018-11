Danny Trejo poznat je po brojnim filmskim ulogama zlikovaca koji nisu imali lak život, baš kao ni on

Holivudski glumac Danny Trejo godinama nas oduševljava filmskim ulogama negativaca koje su mu savršeno pristajale, i koje je bez problema utjelovio.

Danas su mu već 74 godine, a sam priznaje da nije očekivao da će doživjeti duboku starost.

"Nisam mislio da ću preživjeti 60-te godine prošlog stoljeća. Birao sam loše uzore. Izabrao sam ujaka koji je bio ovisnik i bavio se oružanim pljačkama. Međutim, što se mene tiče, bio je najbolji lik na svijetu", priznaje Danny.

U takvom društvu već se u ranoj mladosti susreo s konzumiranjem opojnih sredstava pa je tako sa samo 12 godina probao heroin. Našao se usred svijeta kriminala, a dobar dio mladosti proveo je iza zatvorskih rešetaka, a u zatvoru je stekao titulu prvaka lake i teške kategorije u boksu. Najznačajniji događaj, koji mu je u potpunosti promijenio život, dogodio mu se također u zatvoru i to 1968. godine kada je tijekom nereda bacio kamen na čuvara.

"Smjestili su me u samicu. Ja i još dva zatvorenika smo mislili da ćemo završiti u plinskoj komori. Postojala je mogućnost da dobijem smrtnu kaznu. Dogovorio sam se s Bogom. Tražio sam od njega da mi dopusti da umrem ponosno, a ja ću zauzvrat provesti svaki dan moleći se i truditi se da pomognem ljudima. Nisam želio da me smjeste u plinsku komoru gdje ću umrijeti u vlastitoj mokraći, vrišteći", otkrio je glumac za The Hollywood Reporter.

Ipak, do tog scenarija nije došlo jer nije bio kažnjen za poticanje zatvorskih nereda, a kasnije je izašao na slobodu. No isto tako nije zaboravio strah i obećanje Bogu. Nedugo nakon izlaska na slobodu postao je savjetnik za ovisnike o drogi, što ga je dovelo i do prve filmske uloge, otkrio je u intervjuu za The Guardian.

1985. godine bio je pozvan na set filma "Runaway Train" kako bi upravo pomogao glumcima koji su se borili s ovisnošću. No u životu nikad ne znamo kamo će nas točno odvesti, pa je Dannyja odveo na filmski set gdje je radio scenarist Edward Baker, kojeg je poznavao iz zatvorskih dana. Edward ga je zamolio da mu pomogne u nekim scenama, obzirom da je odličan u boksu i bio je to početak Danijeve holivudske karijere.

"Glumačka škola bila mi je zatvor. Boravak na zatvorskom dvorištu, neredi i pretvaranje da ste opasniji nego što uistinu jeste. U zatvoru postoje dvije vrste ljudi, grabljivci i plijen. Svakog jutra morate odlučiti što ćete biti", otkriva Danny koji je zbog svog prijetećeg izraza lica počeo dobivati sve veće i važnije uloge.

"Govore mi da uvijek glumim opasne Meksikance s tetovažama. E, pa ja jesam opasni Meksikanac s tetovažama tako da je to dobra odluka. Neće nitko angažirati Marka Wahlberga da glumi opasnog Meksikanca", izjavio je.

Zanimljivo je da se trenutno o Danyju snima dokumentarni filma "Inmate #1: The Rise of Danny Trejo", a u međuvremenu je publici otkrio svoje dvije velike strasti, prema kuhanju i smislu za humor.