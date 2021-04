Pjevačica Jelena Marjanović ubijena je 2. travnja 2016. i njezino tijelo je pronađeno u kanalu u naselju Crvenka u Srbiji, a i dan danas traje suđenje njezinom suprugu Zoranu Marjanoviću.

Prošlo je pet godina od stravičnog ubojstva pjevačice Jelene Marjanović koje je potreslo Srbiju i cijelu regiju, no još nitko nije osuđen i dosta je nerazjašnjenih okolnosti.

Prije nekoliko dana Jelenin grob na groblju Zbeg u Beogradu su obišli njezin suprug Zoran Marjanović i njegov sin Uroš na godišnjicu njezine smrti.

Koliki je bio razmjer ovog šokantnog slučaja pokazalo je i to što je o njemu javno govorio srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Jelena je ubijena 2. travnja 2016. i tada je prijavljen njezin nestanak, a tamošnji mediji su pisali da je tog dana tražila razvod i htjela se iseliti te napustiti svog supruga Zorana.

Upravo je on jedini optuženi za ubojstvo pjevačice i još uvijek mu se sudi. Njeno tijelo je pronađeno u kanalu u naselju Crvenka, a prema svim nađenim dokazima, nije tamo ubijena nego je donesena na to mjesto nakon što je zadobila tupe udarce u glavu zbog kojih je preminula.

"Na licu nije imala puno krvi i to upućuje da je bila ubijena na drugoj lokaciji. Ubojica je imao najmanje jednog pomagača, i netko joj je očistio prste i ruke kako bi se uklonili biološki tragovi ubojice. Pretpostavka je da je Jelena ubijena u kupaonici u kući, a ubojica ju je, uz nečiju pomoć, zamotao u tepih i bacio u kanal", ispričao je svojedobno izvor za srpske medije.

Prije nego što je Zoran uhićen za ubojstvo, ušao je u reality show "Zadruga" kako bi dokazao da nije kriv. Policija ga je nakon njegovog poteza uhitila i optužila za monstruozan zločin. U optužnici stoji da je Zoran Marjanović suprugu Jelenu ubio 2. travnja 2016. godine na svirep i podmukao način dok je u neposrednoj blizini mjesta na kojem je pjevačica usmrćena stajala njihova maloljetna kći Jana.

Sa suprugom i kćeri Janom dovezao se na nasip u Borči. Jelena je otišla trčati, a on je ostao sa kćeri. Međutim, iskoristivši Jelenino povjerenje, Zoran ju je namamio da se spuste u podnožje nasipa na kanalu, dok je dijete ostalo na nasipu, navodi se u optužnici.

Kad su se spustili do kanala, Zoran je Jelenu prvo ubo oštrim predmetom u glavu i desni lakat nakon čega je Jelena počela bježati preko livade. Tada je izgubila tenisicu i gumicu za kosu. Marjanović ju je ubrzo sustigao i više puta udario u glavu. Potom ju je potopio u kanalu.

Jelena je sa Zoranom dobila sad kćer Janu (9) čije su riječi nakon stravičnog ubojstva dirnule mnoge. "Vratite mi moju mamu, hoću se igrati s njom..", ponavljala je danima nakon majčine smrti, kako su pisali srpski mediji.

Inače, Jelena Krsmanović rođena je 1983. u Beogradu i kao osmogodišnjakinja pokazivala je veliki talent za glazbu. Već s 13 godina i široka javnost upoznala se s njenim posebnim glasom kad je prvi put nastupila u showu "Zvezde Granda" kao najmlađa sudionica.

Svoj prvi album izdala je 2002. godine i činilo se da je blistava karijera pred njom. No onda joj je preminuo otac za kojeg je bila jako vezana jer joj bio velika podrška u karijeri i privatnom životu. Zbog toga se povukla s glazbene scene i tek 10 godina kasnije vratila pjevanju.

O tome je i progovorila u jednom intervjuu. "To me je totalno dotuklo i ubilo. Poslije toga nisam imala snage nastaviti. On je vodio moju karijeru, bio je moja snaga. Niko nije smio prstom me pipnuti... Kada je otišao, sve se ugasilo. Sada kada sam se vratila na scenu, osjećam da je i moj tata sretan, gdje god da je", rekla je tada Jelena.

Samo godinu dana nakon očeve smrti, pjevačica je izgubila i strica koji je brinuo o njoj nakon što je njegov brat preminuo. Jelena se 2010. udala kompozitora Zorana Marjanovića s kojim je dobila kćer Janu, a njen suprug je iz prethodnog braka već imao sina Uroša.

Uskoro je još jedna tragedija pogodila Jelenu. Njezina majka Zorica je oboljela od malignog tumora i u potpunosti je na sebe preuzela brigu o njoj.

Zorica je preminula nekoliko mjeseci nakon ubojstva njezine kćeri Jelene, a svojedobno je rekla za srpske medije što misli o Zoranu.

"Zoki mnogo pati za Jecom, sav je slomljen i utučen. To se vidi. I sada me Zoran svaki dan zove da pita kako sam i što mi treba", rekla je za Telegraf.

"Jelena i Zoran su bili zajedno od njene 17. godine. Bio je njena prva i jedina ljubav. Ne mogu griješiti dušu i ostati ravnodušna prema lošim natpisima o njemu. Mnogo su se voljeli i u njihovom braku, koliko ja znam, nije bilo problema. Ona je meni pričala sve tajne i nikada mi se nije požalila na njega, na njihov brak, nikad nije rekla da ne može više s njim. On je bio njezin prijatelj, suprug, stilist, frizer. Zajedno su radili u studiju, surađivali, pisali pjesme. Pratio ju je na nastupe, trudio se da poštuje novinare, emisije", dodala je Zorica koja nije dočekala otkriće ubojice njezine kćeri.

Tko je pravi krivac ili krivci i dan danas se nagađa, a mnogi iščekuju i presudu Jeleninom mužu Zoranu.