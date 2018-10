Dolores Lambaša život je izgubila u prometnoj nesreći koju je skrivio njezin kolega Stojan Matavulj

Na današnji dan prije 5 godina Hrvatsku je potresla smrt lijepe i talentirane glumice.

Radi se o Dolores Lambaši koja je tada imala svega 32 godine, a život je izgubila u prometnoj nesreći. Podsjetimo, Dolores se tog kobnog dana vraćala iz Beograda s kolegom Stojanom Matavuljem. Na autocesti A3 kod Velike Kopanice, Matavulj je udario u stražnji dio drugog automobila, a od siline udarca Dolores je ispala iz automobila te zadobila teške ozljede.

Dolores Lambaša (FOTO: Hrvoje Jelavic/PIXSELL)

Ubrzo je prevezena u bolnicu, no podlegnula je ozljedama istog dana oko 14 sati. Matavulj je zbog nesreće u zatvoru proveo 8 mjeseci, a obitelj i prijatelji glumice bili su i više nego razočarani takvom presudom. Kao uzroci nesreće navedeni su umor, neprilagođena brzina i alkohol.

Stojan Matavulj (Foto: Ivica Galovic/PIXSELL)

Dolores Lambaša rođena je 1981. godine u Šibeniku, a tamo je i pokopana. Kolege su za nju imali samo riječi hvale nazivajući ju "karizmatičnom", "talentiranom" i ambicioznom", a glumicu je krasila i bezvremenska ljepota koja joj je itekako pomagala u poslovnim, ali i privatnim prilikama. Iako je bila mlada, glumica se trudila izgledati starije, a uvijek je birala i starije partnere.

Dolores Lambaša (Foto: Petar Glebov/PIXSELL)

Tako je šira javnost za Dolores saznala kroz vezu s legendarnim glumcem Ivom Gregurevićem koja je trajala 5 godina. Spojila ih je ljubav prema glumi, a u to vrijeme Dolores je upisala Akademiju dramskih umjetnosti, iako je to pokušavala nekoliko puta. Ivo je u to vrijeme već bio proslavljeni glumac, no i Dolores je brzo napredovala na domaćoj sceni, posebno u serijama.

Dolores Lambaša i Frane Lasić (Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL)

Nakon prekida s Gregurevićem, zaljubila se u poznatog zavodnika Franu Lasića, no ljubav je potrajala 2 godine. Nakon njega, bilo je očito kako se Dolores zasitila glumaca pa je odlučila potražiti sreću s poduzetnikom Josipom Dikanom Radeljakom. Bila je to njezina posljednja veza koja je potrajala 4 godine, no burno je završila nekoliko mjeseci prije njezine smrti.

Šuškalo se kako je Dikan 2013. godine i Dolores izbacio iz stana u centru Zagreba kao što je to prethodno napravio voditeljici Vlatki Pokos, no sve glasine o njihovom odnosu utihnule su nakon nesreće. Podsjetimo, Dikan je na isti način 2000. godine izgubio i suprugu Enu Begović koja je nekoliko tjedana prije rodila njihovu kćer Lanu s kojom je Dolores bila jako bliska.

Dolores Lambaša Josip Radeljak (Foto: Luka Klun/PIXSELL)

Iako je pred njom bila sjajna karijera, sudbina je upetljala svoje prste, no Dolores će uvijek biti zapamćena kao odlična glumica koja je bila na najboljem putu da postane prava diva.