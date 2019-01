Princ Harry navodno više nije isti, a osoblje primjećuje velike promjene u njegovu ponašanju.

Novi dan na britanskom kraljevskom dvoru, donosi sa sobom i nove drame.

Ovog puta na vidjelo su izašle tvrdnje autora biografije o kraljevskoj obitelji Duncana Larcombea o promjeni ponašanja princa Harryja. Naime, čini se kako je namrgođenost zamijenila njegovo dobro raspoloženje i pozitivan stav.

"Harryjevo osoblje oduvijek je smatralo kako je on fantastičan, no čini se kako se to promijenilo", izjavio je Larcombe za Page Six dodajući kako je Harry razdražljiv i mrzovoljan što mu nije nimalo slično.

"Ono što ljudi kod njega vole je način na koji se odnosi prema njima i njegovo veliko srce. Njegovu prizemljenost, normalnog tipa koji je zarobljen u kraljevskom svijetu, koji ne shvaća sebe previše ozbiljno. Ali to se sada promijenilo", zaključio je Larcombe.

Upravo on smatra i kako su navodi o neslaganju prinčeva Harryja i Williama te njihovih supruga vojvotkinje Meghan Markle i Kate Middleton netočna i kako nisu pravi razlog Harryjeve i Meghanine selidbe iz Kensingtonske palače već zdravija okolina u kojoj žele odgajati svoje dijete.

"Oni su jako bliski. Mislim da je William samo brinuo da Harry i Meghan koračaju pravim putem. Kensingtonska palača je otmjen zatvor. Okružen javnim parkom, a polovica palače je muzej. Jedino mjesto gdje bi mogao prošetati tamo je malo dvorište", smatra Larcombe koji je svojim tvrdnjama bacio novo svjetlo na zamršene odnose britanske kraljevske obitelji.