Svih šest žena koje su Harveya Weinsteina optužile da ih je napastovao svjedočile su na sudu, a njihova svjdočenja otkrila su da je Weinstein imao model po kojem je sve njih obrlatio.

Harvey Weinstein nekada je bio najmoćniji čovjek Hollywooda, a otkad su u javnost procurile priče da je zlostavljao i silovao brojne žene, ugled mu je iz dana u dan sve više propadao. Sud u New Yorku proglasio ga je krivim za silovanje u ponedjeljak 24. veljače. 67-godišnji optuženi producent tvrdio je da je nevin, a svakoga dana u javnost su curili novi detalji o njegovim gnjusnim zločinima.

Svih šest žena koje su ga optužile da ih je napastovao svjedočile su na sudu, a njihova svjdočenja otkrila su da je Weinstein imao model po kojem je sve njih obrlatio. Producent se sa svima njima nalazio u hotelskim barovima, nakon čega su odlazili u sobe, a svima je obećavao uloge u njegovim budućim filmovima u zamjenu za seksualne usluge. Sve njegove žrtve imaju velike emocionanlne posljedice, a sve su na sudu ispričale svoje priče.

Anabella Sciorra

Glumica Anabella Sciorra prva je svjedočila na sudu, a za razliku od ostalih svjedokinja, imala je već karijeru u vrijeme incidenta s Weinsteinom. Na sudu je rekla da joj je redatelj upao u stan na Manhattanu jedne večeri 1993. godine i silovao je. Pokušala ga je udariti, no redatelj joj je držao ruke iznag glave i blokirao joj bilo kakav pokušaj da ga udari. Rekla je kako se i oralno zadovoljavao bez njezine privole.

"Moje tijelo se samo isključilo. Sve je bilotoliko odvartno da sam se počela tresti i nisam ni shvaćala što se događa. Izgledalo je kao da imam napadaj ili nešto slično", rekla je na sudu. Nakon napada je počela previše piti i ozljeđivala se na različite načine.

Miriam Haley

Bivša asistentice produkcije Miriam Haley s Weinsteinom je radila na TV showu “Project Runway". Ispričala je kako ju je redatelj držao za krevet, izvukao joj je tampon i seksualno je napastovao u njezinom stanu 2006. godine.

"Držao me za krevet i napao me. Imala sam menstruaciju i bila sam užasnuta cijelim događajem", kazala je potresena Haley. Dodaje kako ju je Weinstein uvjerio iste godine da se ponovno nađu, a Haley je pristala na to kako bi sama sebi dokazala da ima sve pod kontrolom. Kada je došla, samo su je odveli u njegovu hotelsku sobu i prije nego se snašla ponovno ju je silovao.

Jessica Mann

Frizerka i bivša glumica Jessica Mann ispričala je i svoju stranu priče na sudu. Ona je ujedno i jedina svjedokinja koja je svojevoljno s njim bila u vezi. Kaže kako im je seks bio čudan, a sve se preokrenulo nakon što ju je 2013. godine silovao u hotelu u New Yorku. Ispričala je da joj je Weinstein naredio da skine svu odjeću, a zgrabio joj je ruke i bio je užasno nasilan.

"Odustala sam od svega u tom trenutku. Stajao je iznad mene i nisam se mokgla pomaknuti. On se također skinuo i nemilosrdno me silovao", priča Mann. Dodala je kako to nije jedini put da ju je silovao, događalo se previše puta. Kaže da je vikao na nju, bacao je na pod i zahtjevao brutalne gnjusne stvari od nje.

Dawn Dunning

Kostimografinja i bivša glumica Dawn Dunning rekla je kako je 2004. godine redatelj dirao po intimnim mjestima bez njezinog dopuštenja, a nudio joj je seks u troje u zamjenu za uloge u filmovima.

Dunning kaže kako ju je Weinsten zvao da se s njim nađe u SoHou da posjete produkcijski set, ali se na kraju dogovor promijenio i trebali su se naći u hotelu koji je bio blizu seta. Situacija joj na prvu nije bila čudna, no kad je shvatila da je redatelj zove u sobu, postalo joj je sve sumnjivo.

"Prvo sam se na mjestu smrznula, a onda sam se samo digla i otišla. Ispričao se da se to više nikada neće dogoditi, a htjela sam se praviti da se ništa nije dogodilo jer nisam htjela biti žrtva", priča Dunning. Na kraju je odustala od glumačke karijere, a rekla je da to nikome na svijetu ne bi željela.

Tarale Wulff

Manekenka i bivša glumica Tarale Wulff svjedočila je da ju je Weinstein silovao u njezinom stanu 2005. godine. Kaže da je redatelja upoznala u jednom restoranu, a on se ponudio da će joj pomoći u karijeri. Wulff kaže da ju je odveo na terasu i da je masturbirao ispred nje.

"Smrznula sam se na sekuntu, a onda sam reagirala i pobjegla", kaže Tarale. Kasnije je dobila poziv od njegove tvrtke za jednu ulogu, ali se audicija nikada nije dogodila, već ju je Weinsten odveo u stan i silovao je. Rekao joj je da se ništa ne brine.

Lauren Young

Manekenka Lauren Young kaže da ju je 2013. godine na Beverly Hillsu Weinstein dirao po grudima i da je matrudbirao ispred nje. U to vrijeme htjela se posvetiti glumi, a kaže da ju je u hotel pozvao jedan od Weinsteinovih prijatelja.

Našli su se u hotelskom baru te su malo nakon toga razgovor trebali nastaviti u njegovoj sobi. "Osjećala sam se zarobljenom. On se skinuo gol i rekao da ćemo samo razgovarati", priča djevojka.

Kaže da je iz hotelske sobe istrčala prestravljena i paranoična.