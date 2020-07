Dan Bilzerian dio vremena razgledava gradove na našoj obali, a ostatak vremena provodi s društvom na luksuznoj jahti.

Dok multimilijunaš Dan Bilzerian (39) dijeli "pristojnije" fotografije s njegovih zabava na jahti, njegovo društvo nije odoljelo pohvaliti i otkriti više detalja.

Playboy i kralj Instagrama je prošlog tjedna stigao u Split, a otad je obišao Hvar, Brač, Paklene otoke, Nacionalni park Krka, a trenutno je u Dubrovniku. Dan je s društvom obišao staru gradsku jezgru, sjeo u kafić i pritom je opet bio bez majice pokazujući svoj istrenirani torzo.

Dok nije u razgledavanju, Bilzerian uživa u tulumima na skupocjenoj jahti. Osim golišavih ljepotica, društvo mu prave filmski producent i igrač pokera Bill Perkins. On je boravak kod Dana iskoristio i kao priliku za promociju svoje knjige "Die with Zero: Getting All You Can from Your Money and Your Life" koja će biti objavljena 28. srpnja.

Na jahti uživaju i plesačica Lara Sebastian, koja je plesala za Jennifer Lopez i Johna Legenda, te manekenka Madison Jewel Marquez. One kao i Bill ne mogu odoljeti, pa se hvale fotografijama sa zabava na svom Instagramu.

Pokazali su da ih Dan časti skupim pićima, a kada ih ponestane posluga im spremno donosi nove količine. Usto na Bilzerian račun jedu morske specijalitete i brzu hranu.

Madison privlači pažnju i svojim oskudnim fotografijama s našeg Jadrana dok se druži s multimilijunašem. Dan je ipak malo tajanstveniji, pa podijeli pokoju fotografiju društva na Instagram storyju.

Osim u skupim pićima i hrani, Bilzerian je na jahtu doveo i DJ-a da ih zabavlja.