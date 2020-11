Claudia Winkleman, Tess Daly, voditeljice showa Strictly Come Dancing

Vijest o snimci pojavila se u javnosti jer je muškarac postao natjecatelj BBC-jeve emisije "Strictly Come Dancing", no to nije prvi put da se ta javna televizija suočava s ovakvim skandalom.

Britansku verziju showa "Ples sa zvijezdama" koja nosi naziv "Strictly Come Dancing" potresa skandal.

The Sun piše da je riječ o muškom natjecatelju, čije ime ne želi otkriti, procurila snimka seksa iz 2017. i pojavila se na pornostranici. Na njoj je on prikazan tijekom video poziva kako leži na krevetu, a onda se skine i samozadovoljava.

Kako piše britanski tabloid, 2017. je procurilo mnoštvo snimaka seksa poznatih muškaraca, a među njima je bila i ona od 10 minuta natjecatelja showa.

Naime, prošle godine su procurile privatne snimke natjecateljice, no nije otkriveno kako se to dogodilo i tko je to učinio.

Inače, show "Strictly Come Dancing" se vratio prošlog mjeseca na televiziju, ali s velikim promjenama zbog pandemije koronavirusa.