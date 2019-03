Priyanka Chopra otkrila je kako stoje stvari između nje i Meghan Markle.

Glumica Priyanka Chopra prekinula je šutnju o navodnoj svađi između nje i vojvotkinje Meghan Markle, nakon što se nije pojavila na zabavi darivanja Meghanina nerođenog djeteta u New Yorku.

Naime, nakon što nije stigla na zabavu krenula su šuškanja kako je Priyanka ljuta na prijateljicu jer se nije pojavila na njenom vjenčanju s 26-godišnjim Nickom Jonasom u Indiji prošle godine.

36-godišnja glumica gostovala je u televizijskoj emisiji Thursday night's Watch What Happens Live Andyja Cohena, Priyanka se nasmijala na navedene tvrdnje inzistirajući kako nisu točne.

"O moj Bože, to nije istina", kroz smijeh je izjavila Priyanka.

Iako su izvori bliski glumici tada tvrdili kako je bila prezaposlena i kako je to jedini razlog što se nije pojavila na Meghaninoj luksuznoj zabavi, no javnost u to nije htjela povjerovati.

Priyanka i Meghan postale su bliske u siječnju 2016. godine nakon što su se srele na snimanju jednog događanja.

"Znate kada s nekim kliknete na prvu? To se jednostavno dogodilo i nama. Uspjele smo održati prijateljski odnos, dopisivale smo se mailovima i porukama i koristile svaki slobodan trenutak za druženje", izjavila je svojevremeno Meghan za Press Trust Of India.

Podsjećamo, Meghan i princ Harry sitno odbrojavaju do rođenja svog prvog djeteta koje bi na svijet trebalo doći u travnju.