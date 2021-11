Priyanka Chopra obrisala je prezime svog supruga na Instagramu i Twitteru pa je time potaknula glasine da je njihov razvod na pomolu.

Indijska glumica i bivša Miss svijeta, 39-godišnja Priyanka Chopra, zabrinula je svoje brojne obožavatelje zbog čudnog poteza koji je napravila na društvenim mrežama. Priyanka je sa svojih profila na Twitteru i Instagramu obrisala prezime svog supruga Nicka Jonasa te su se odmah pojavile glasine o nevoljama u raju.

Svi su se odmah raspisali da je rastava na pomolu, no te glasine je ova slavna ljepotica odmah ušutkala. Na profilu svoga supruga ostavila je zanimljiv komentar ispod videa na kojem on vježba, a šuškanja o razvodu opovrgnula je i njezina majka. "Sve su to gluposti, ne širite glasine", rekla je Priyankina majka Madhu za News18.com.

Ipak, ostaje nejasno zbog čega je glumica maknula suprugovo i ostavila samo svoje prezime, a njihovi fanovi i dalje se boje onog najgoreg.

Chopra i Jonas su na počecima svoje veze zbog velike razlike u godinama bili predmet sprdnje, no otkako su se prije tri godine vjenčali čini se da im u braku cvjetaju ruže.

Podsjetimo, Priyanka i Nick vezu su započeli sredinom 2017. godine, a pjevač ju je samo dva mjeseca kasnije zaprosio prstenom koji je odabrao u poznatoj draguljarnici Tiffany. U to su se vrijeme često susretali s kritikama da izgledaju kao majka i sin, no na njih se nisu puno obazirali te su u prosincu 2018. godine okrunili svoju vezu brakom.

Vjenčali su se u nekadašnjoj kraljevskoj palači Umaid Bhawadu u indijskom gradu Jodhpur Rajasthan pred 250 najbližih prijatelja i članova obitelji, a raskošna ceremonija potrajala je čak tri dana.

