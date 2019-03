Matija Vuica na Facebooku je podijelila status o bliskom susretu s policijom u utorak ujutro.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih dizajnerica i pjevačica Matija Vuica u utorak je doživjela neugodno iznenađenje, nakon kojeg je ostala u potpunom šoku.

Naime, Matija je privedena u zagrebačku policijsku postaju u Petrinjskoj ulici, a razlog je objasnila na svom profilu na Facebooku.

"Jutros u 6 sati pozvonila i pokupila me hrvatska policija, njih dvoje. Izvukli me iz kreveta, bez rasprave, mogla sam se samo obući i s njima u postaju u Petrinjskoj. Razlog: nisam se odazvala pozivu na svedočenje to jest poziv mi nije (kako piše) bio više puta uručen. U prvi mah, u šoku, nisam znala o čemu se radi, a onda sam se prisjetila . Naime prije 2 godine vozila sam se taksijem u centar i prije izlaska u Gajevoj, zbog gužve koju je napravio kamion i zakrčio promet, moj se taksista porječkao s jednim od radnika te zaradio preda mnom šamarčinu. Nema veze što sam ja sjedila u taksiju. Tada sam već doživjela šok i jedva izašla iz taksija. Nešto kasnije došao mi je poziv za svedočenje na kojem sam se pojavila ali nije optuženik (taj radnik) te sam uzalud dolazila, čak u Novi Zagreb. Što ima veze, imam ja vremena.. Ostali pozivi, kao što piše, nisu mi uručeni pa nisam ni bila. I da skratim, sjedim u Petrinjskoj u policiji, takoreći preko puta stana gdje živim, kao zadnji kriminalac, i čekam da me odvedu na sud koji je u 9 i 30. Dalje vam ostavljam na razmišljanje. Naravno da neću stići na vrijeme na posao, da sve što imam jutros dogovoreno neću napraviti, jer ovo je daleko važnije. Od državne važnosti", napisala je šokirana i ogorčena Matija.

U komentarima su joj brojni prijatelji uputili poruke podrške i podijelili njezino razočarenje u hrvatske institucije, a neki su je pokušali oraspoložiti pa su se i našalili na ovaj nevjerojatan slučaj.