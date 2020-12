Ususret novoj sezoni showa Nove TV MasterChef, prisjetite se pobjednika iz prethodnih sezona.

Kada je prije devet godina MasterChef došao u Hrvatsku, bila je to senzacija koja je potaknula lavinu novih kulinarskih emisija.

Show je iz emisije u emisiju obarao rekorde gledanosti, kuhanje je postalo 'in' , natjecatelji su se plasirali među zvijezde, a petero njih okitilo se i laskavom titulom MasterChefa.

Priliku za to uskoro će imati i netko drugi jer se kulinarski show vraća na male ekrane, a ususret novoj sezoni Masterchefa, prisjetite se dosadašnjih pobjednika.

Šime Sušić bio je prvi pobjednik MasterChefa, a žiri je u finalu osvojio ribljim specijalitetima. Nakon showa mnogi su mu previđali karijeru u nekom od najboljih hrvatskih restorana, no Šime je već godinama posvećen svojoj prvoj ljubavi – geografiji. Radi kao profesor u jednoj gimnaziji, a kreativnost koju je u kuhanju pokazao na malim ekranima, sada prenosi i na učenike.

"Imam izborni predmet koji se zove geografija hrane koja je zapravo dosta zanimljiva učenicima", otkrio je Šime za IN Magazin u srpnju.

Pobjednik druge sezone Nikola Lesar napustio je Hrvatsku i otvorio restoran na dalekom Tajlandu. Tamo se natjecao u još jednoj kulinarskoj emisiji naziva Iron Chef Thailand, u kojoj snage odmjeravaju dva vrhunska chefa. U show ga je pozvao jedan od glavnih sudaca s MasterChefa Thailand, koji također sudi i u Iron Chefu, nakon što je čuo pohvale za njegov restoran Rustic Eatery & Bar u Phuketu.

"Nakon pobjede u MasterChefu proputovao sam gotovo čitavu Aziju te proširio, stvarno proširio svoje kulinarske vidike", pohvalio nam se Nikola prije dvije godine.

"Učio sam sushi u Japanu, curry u Indiji, noodle u Kini, wok u Tajlandu. U Bangkoku sam završio francusku kulinarsku akademiju LeCordon Bleu, radio na 64. katu Banyan Tree Hotela te bio head chef tajlandskog restorana The Never Ending Summer", ispričao je tada.

Makaranka Iva Pehar pobjedom u showu postala je prva žena u Hrvatskoj s titulom MasterChefa. Nakon toga imali smo je priliku gledati i u IN Magazinu gdje je također kuhala, a danas radi kao art direktorica tvrtke ICDO u Beču.

Titula prvog hrvatskog celebrity MasterChefa pripala je pjevaču Luki Nižetiću koji je svoje gastroputovanje nastavio i u emisiji Pun p'jat.

Nakon sudjelovanja u emisijama Nove TV, Luka je, uz pjevačku, nastavio i svoju kulinarsku karijeru te je otvorio restoran u Komiži na Visu.

Lana Klingor Mihić koju smo ove godine imali priliku gledati i kao natjecateljicu showa "Tvoje lice zvuči poznato", pobijedila je u drugom celebrity MasterChefu. Svojim je jelima osvojila žiri i u velikom finalu uspjela nadigrati Igora Barberića.

"Baš onako nisam vjerovala, zato što u glavi sam si postavila - prvo sam si rekla da bi bilo fenomenalno samo da ne ispadnem u prvoj, onda sam si rekla da dođem do pola - sam zadovoljna i onda kako sam prešla tu polovicu, sam rekla ok ovo je sad postalo ozbiljno. A bilo mi je jako stalo, moram priznati, i kad sam ušla u finale mi je bilo nevjerojatno, ali količina treme, stresa u finalu i samo proglašenje, ako tad nisam izgubila svijest neću nikad", prisjetila se Lana za IN Magazin i priznala da je sudjelovanje u showu za nju bilo jedno nezaboravno iskustvo.

Što donosi nova sezona MasterChefa i može li ponovno vratiti kuhanje u modu, doznajte uskoro.

