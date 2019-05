Norveška princeza Martha Louise izgubila kompas pa stupila u vezu sa šamanom koji za sebe govori da je jaguar i E.T.

47-godišnja norveška princeza Martha Louise nakon dugogodišnjeg braka i razvoda - malo se pogubila.

Plavokosa princeza tako je sa svijetom podijelila svoju veliku vijest - zaljubljena je u ni više ni manje nego šamana.

Na društvenim mrežama je objavila kako je u vezi sa šamanom Durekom, pravim imenom Derekom Verettom (44), a romansa navodno traje duže od pola godine. Šaman Durek poznatije duhovni vođa mnogih slavnih osoba, a njegove klijentice su i Gwyneth Paltrow, i Nina Dobrev.

Šarmantan šaman očito doista posjeduje specijalne moći kada je zaveo inače skandalima nesklonu skandalima i aferama. Nedavno je šaman Durek sletio u Oslo sa svojim nećakinjama, a upravo ga je ova kraljevna dočekala na aerodromu. Zajedno uskoro kreću na turneju skandinavskim gradovima u kojima će držati seminare pod nazivima "Princeza i šaman" te "Aktivirana božanstvenost", a cijena im je između 416 i 896 kuna.

"Zaljubiti se u klijenticu bila je posljednja stvar na umu šamana Dureka, no privlačnost između njih dvoje bila je fatalna. Oboje vjeruju kako su se poznavali tijekom mnogih prijašnjih života i da u ovom životu mogu pomoći u liječenju svijeta sa svojim plemenom, njihovim sljedbenicima. Durek vjeruje da je bio kralj u prošlom životu i da su on i princeza Martha bili suprug i supruga u više života" izjavio je izvor blizak paru.

Princeza je pak poručila kritičarima da je šamana izabrala iz ljubavi te da "' Nije na vama da me osuđujete. Šaman Durek samo je čovjek s kojim volim provoditi vrijeme i koji me ispunjava."

Njihovu ljubav ipak, očekivano, mnogi ne odobravaju. Ovaj krajnje atipičan par zgrozio je norvešku javnost kao i članove princezine obitelji koji smatraju da se njihova kraljevna neukusno vucara s prevarantom.

Princeza im nije ostala dužna pa je na društvenim mrežama napisala kako "kada upoznaš svoju srodnu dušu, jednostavno znaš. Imala sam dovoljno sreće da upoznam svoju. Šaman Durek je promijenio moj život. Zbog njega sam shvatila što znači bezuvjetna ljubav. On me prihvaća bez ikakvih pitanja ili straha i uvijek me nasmije. Osjećam se tako sretno i blagoslovljeno što je on moj dečko. Hvala ti ljubavi moja što si me toliko velikodušno uključio u svoju obitelj. Volim te više od vječnosti."

O svemu je progovorio i šaman Durek i poručio kako je ono što osjeća prema Marthi prihvaćanje njegovog "višedimenzialnog sebe."

"Ne samo šamana, već i jakog čovjeka, žene, jaguara, ET-ja, znanstvenika i anđela", izjavio je Durek.

Martha Louise razvela se 2016. godine nakon 14 godina braka od supruga Arija Behna s kojim je dobila troje djece.