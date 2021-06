Princeza Diana posjetila je Australiju dvije godine prije nego što je s princom Charlesom bila ondje na službenoj turneji.

Prije nego što je sa suprugom Charlesom otišla na službenu turneju po Australiji, tragično preminula britanska princeza Diana posjetila je tu zemlju u veljači 1981. godine. Prema pisanju svjetskih medija, Diana je Australiju posjetila prije objave zaruka sa princom Charlesom kako bi raščistila misli.

Njezino putovanje je čini se prošlo nezamijećeno, a posjetila je Yass, gradić u New Youth Walesu, gdje je u tom trenutku bila njezina majka Frances Spencer. S majkom je otišla porazgovarati nakon što ju je princ Charles zaprosio, no istodobno i upozorio na to u kakav će se život upustiti ukoliko mu pristane biti supruga.

"Diana je bila u Australiji tri tjedna kako bi u Yassu provela vrijeme sa svojom majkom. Bilo je to tek tjedan dana nakon što ju je princ Charles zaprosio", ispričala je kraljevska biografskinja Juliet Rieden, prenosi Daily Mail.

Dodaje kako je prošnja tada još bila velika tajna, a Diana i Charles nisu sretne vijesti još bili podijelili sa svijetom.

Princeza Diana se kasnije s princom Charlesom vratila u Australiju na službenu turneju, a s njima je bio i princ William. To je jedan od tri službena posjeta toj zemlji na kojima su bili supružnici prije nego što su se rastali 1996. godine.

Diana je tragično preminula nakon fatalne automobilske nesreće u Parizu 31. kolovoza 1997. godine. Imala je samo 36 godina.