Princeza Diana za vrijeme druge trudnoće s princom Harryjem znala je da nosi dječaka, no svom suprugu Charlesu to nije rekla.

Iako princeza Diana od davne 1997. godine nije među živima, njezin lik i djelo ne prestaju zanimati javnost.

Detalji iz njezina naizgled mirnog, no zapravo vrlo burnog života u kraljevskoj palači cure već više od 20 godina, a Daily Mirror sada se raspisao o još jednoj tajni vezanoj za nikad prežaljenu princezu.

Naime, za vrijeme druge trudnoće s princom Harryjem, Diana je znala da nosi dječaka, no svom suprugu Charlesu to nije rekla. Charles je jako priželjkivao djevojčicu, pa mu Diana nije željela priopćiti da nosi dječaka.

"Ona je na ultrazvuku vidjela da će dobiti dječaka. Charles je želio dvoje djece, dječaka i djevojčicu, pa mu Diana nije rekla za drugog sina. Jako se razočarao kad je Harry stigao na svijet, a razočaranost uopće nije skrivao", tvrdi kraljevski autobiograf Andrew Morton.

Podsjetimo, paru je prvi sin, princ William, na svijet stigao u ljeto 1982. godine, manje od godinu dana nakon vjenčanja. U rujnu 1984. godine stigao je i nestašni princ Harry.

"Bože, dječak je i još ima crvenu kosu", navodno su bile prve riječi princa Charlesa kada je ugledao drugog sina.

"Jako smo razočarani, mislili smo da ćemo dobiti djevojčicu", navodno je Charles govorio ostatku obitelji na dan Harryjeva krštenja, a među njima i Dianinoj majci Frances.

Diana nikako nije prihvaćala takav njegov stav.

"Trebao bi biti sretan i zahvalan što imaš zdravo i normalno dijete", navodno mu je poručila tada.

Charles i Diana službeno su se razveli 1996. godine, a opće je poznato kako to nije bio nimalo sretan brak jer je on sve vrijeme volio sadašnju suprugu Camillu, dok mu je Diana to "vraćala" mnogobrojnim prevarama s različitim muškarcima.