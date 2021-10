Princeza Charlene od Monaka zabrinula je javnost novom fotografijom na kojoj izgleda ispijeno i mršavo.

Princeza Charlene od Monaca i supruga princa Alberta, znana i kao najtužnija princeza na svijetu već nekoliko mjeseci boravi u Južnoafričkoj Republici gdje se navodno oporavlja od bolesti, a brojni svjetski mediji prenose kako se kući ni ne planira vratiti gdje je bila izuzetno nesretna.

Charlene je sada na profilu na Instagramu objavila fotografiju s kraljem južnoafričkog naroda Zulu Misuzulom kaZwelithinijem, a njezin je izgled mnoge zabrinuo.

"Ona stvarno ne izgleda dobro, pogledajte joj ruke", "Kada se vraćaš kući", "Šaljem ti blagoslove za oporavak", "Potrebna ti je dobrota i podrška", "Izgleda sve umornije", "Lijepo te je vidjeti, ali treba ti snage", "Nadamo se da ćeš se čim prije oporaviti", "Toliko tuge u njezinim očima. Nadam se da će pronaći svoj put k sreći", "Budi jaka i sretna, draga princezo", samo su neke od tisuća poruka koje je dobila u komentarima.

Princeza Charlene od siječnja ove godine nije bila u svojoj kneževini, a bila je primljena u bolnicu Netcare Alberlito u Južnoafričkoj Republici nakon što se onesvijestila zbog komplikacija uzrokovanih infekcijom koju je dobila u svibnju ove godine. Informacije o stanju princeze objavila je zaklada koja nosi njezino ime.

Brak princa Alberta i princeze Charlene oduvijek je intrigirao javnost. Charlene je inače bivša olimpijska plivačica, a kada se udala za princa, u brak je ušla u suzama nakon što je navodno čak i pobjegla iz Monaka. Uoči vjenčanja saznala je da 63-godišnji Albert ima izvanbračno dijete, i to u trenutku kada je u Parizu isprobavala vjenčanicu u kojoj se prošetala do oltara.

34-godišnja Brazilka koja je Albertu rodila dijete s njihovom kćeri živi u Italiji, no javnosti još uvijek nije poznat njezin identitet. Kada mu je rekla da je trudna, on ju je odbacio, a upravo zbog te afere već se godinama šuška da princ vara svoju suprugu. Brazilka je ostala trudna nakon mjesec dana njihove strastvene veze, no zbog djeteta se sve promijenilo i Albert je tvrdio da nema nikakve veze s njom.

Albert i Charlene upoznali su se 2000. godine, a deset godina kasnije objavili su zaruke. Njegove brojne afere okaljale su njihovu ljubav već odavno, a navodno su njegovi odvjetnici Charlene rekli da može otići nakon što mu rodi muškog nasljednika. Ona nikada o tome nije progovorila u javnosti, a navodno će zbog svog truda dobiti i pozamašnu svotu kada konačno odluči napustiti kneževinu Monako.