Princeza Beatrice i Edoardo Mapelli Mozzi vjenčat će se 29. svibnja 2020. godine.

Britanska princeza Beatrice, najstarija kći princa Andrewa i vojvode od Yorka, udat će se za svog zaručnika, Talijana Edoarda Mapellija Mozzija nakon petomjesečnih zaruka, potvrđeno je iz Kraljevske palače.

Svečana ceremonija na kojoj će 31-godišnja Beatrice i 37-godišnji Edoardo razmijeniti bračne zavjete bit će privatna i intimna, a organizirat će ju kraljica Elizabeta u vrtu Buckinghamske palače u Londonu. Bit će to prvo vjenčanje koje će biti održano na toj lokaciji nakon 2011. godine kada su se tamo vjenčali vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea.

"Vjenčanje njezina visočanstva princeze Beatrice od Yorka i gospodina Edoarda Mapellija Mozzija bit će održano u petak 29. svibnja 2020. godine. Par se zaručio u Italiji u rujnu 2019. godine. Kraljica je ljubazno dala dopuštenje da se ceremonija održi u Kraljevskoj kapelici St. James. Nakon ceremonije bit će održano privatno primanje koje će Kraljica organizirati u vrtovima Buckinghamske palače", stoji u službenoj priopćenju s s dvora.

