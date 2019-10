Princeza Beatrice udaje se za tajkuna Edoarda Mapellija Mozzija, a na svadbu su pozvali i njegovu bivšu djevojku.

Nakon što se prošle godine udala njezina sestra Eugenie, princeza Beatrice nedavno je objavila radosnu vijest da se udaje za svojeg dugogodišnjeg prijatelja Edoarda Mapellija Mozzija, s kojim je u vezi od prošle godine. Par se zaručio u Italiji, a službene zaručničke fotografije otkrile su i dijamantni prsten koji je Beatrice dobila od svog odabranika.

Tajkun Edoardo, koji će postati dio kraljevske obitelji, iza sebe ima već niz ozbiljnih veza, a jedna od njih čak je završila i zarukama. Iako do vjenčanja nije došlo, Mozzi je u toj vezi dobio sina, a na svoje vjenčanje s Beatrice mogao bi dovesti i svog izvanbračnog sina i bivšu zaručnicu koju je ostavio zbog princeze.

Naime, Edoardo je svoju bivšu ljubav, arhitekticu Daru Huang ostavio naprasno i bez objašnjenja, točno u trenutku kada su tabloidi otkrili da se počeo viđati s princezom.

Njegov sin Christopher, kojeg od milja zovu Woolfie, živi s majkom, no redovito viđa oca. Darina majka Lily tabloidima je otkrila kako se šokirala time što se Edoardo tako brzo odlučio oženiti drugom ženom, a prije samo 13 mjeseci kleo se na vječnu ljubav njezinoj kćeri.

Zbog nezgodne situacije koja nikako nije u skladu s običajima i pravilima kraljevske obitelji Beatrice je odlučila jasno pokazati kako prihvaća prošlost svog budućeg supruga pa je Daru pozvala na svoje vjenčanje koje će se održati sljedeće godine.

Uz to, princeza je zamislila da bi joj baš maleni Christopher mogao biti kum na vjenčanju, iako pravno nije jasno kako bi to bilo moguće s obzirom na to da se radi o malenom dječačiću.

Navodno Beatrice silno želi imati dobre odnose s bivšom zaručnicom svog Edoarda jer smatra kako je ona put do srca malenog Christophera. Naime, princeza se boji da ju sin njezina budućeg supruga neće voljeti ako ne zadobije odobravanje njegove majke.

Beatrice nije prva članica kraljevske obitelji koja je odlučila da netko od bivših ljubavi nje ili njezina zaručnika može biti prisutan na njihovu vjenčanju. Podsjetimo, princ Harry na svoju je svadbu pozvao dvije svoje bivše djevojke, ali im je Meghan dopustila da sudjeluju samo u crkvenoj ceremoniji, dok na privatnom partyju nisu smjele biti prisutne.