Princeza Anne otkrila je što misli o ponašanju novih generacija britanske kraljevske obitelji, pa tako i Meghan Markle i princa Harryja.

Vijest o odricanju kraljevskih titula Meghan Markle i princa Harryja prije nekoliko mjeseci je odjeknula poput bombe u svjetskim medijima, a unatoče tome što je od tog njihovog poteza prošlo već neko vrijeme, čini se da neki članovi kraljevske obitelji imaju itekako što reći o toj temi.

Tako je 69-godišnja princeza Anne odlučila javno progovoriti i i otkriti što misli o tome pa je dopisnici Vanity Faira Katie Nicholl rekla da je ona ta koja je budalasta i koja je iskušavala vrijednosti i pristup filantropiji, dok se čini da članovi nove generacije, uključujući Meghan i Harryja kreću nekim novim putevima i pokreću vlastitu humanitarnu organizaciju Archewell iz SAD-a.

Anne ih nije prozvala imenom ali obzirom na to da su se oni početkom ove godine odrekli kraljevskih titula ali i počeli s vlastitim humanitarnim radom, jasno je kao dan da su se njezine riječi odnose prvenstveno na njih.

"Mislim da ova mlađa generacija vjerojatno ne zna što sam ja radila u prošlosti i to je uglavnom točno, zar ne? Danas se nije potrebno osvrnuti na prijašnje generacije i zapitati se tko je što učinio, već danas svi traže neke svoje, nove načine. Ali molim vas, ne izmišljajte ono što je već izmišljeno. Bili smo tamo, učinili smo to. Neke od ovih stvari ne funkcioniraju i možda ćete se morati vratiti osnovama", izjavila je princeza koja posljednjih 10 godina radi na osnovama humanitarne organizacije Save The Children, čiji je kraljevski sponzor.

Ona je tijekom samo prošle godine odradila 500 izdvojenih kraljevskih angažmana, a iako uskoro navršava 70. rođendan nema znakova da se planira povuči. Uz to je ukazala na primjer svoje majke i oca, 93-godišnje kraljice Elizabete i 98-godišnjeg princa Phillipa koji je u mirovini od 2017. godine, ali kraljica će nastaviti ove godine s obavljanjem svojih dužnosti.