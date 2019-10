Princ William i kraljica Elizabeta, kao i ostali članovi kraljevske obitelji, zabrinuti su za princa Harryja i Meghan Markle.

Britanski princ William zabrinut je za mlađeg brata Harryja i njegovu suprugu Meghan nakon serije problematičnih izjava i komentara koji su objavljeni u javnosti, točnije u posljednjem intervjuu koji je objavila televizijska kuća ITV.

Neimenovani je izvor iz Kensingtonske palače za BBC izjavio da je William zabrinut te da se nada da su Harry i Meghan dobro, kao i da ostali članovi kraljevske obitelji smatraju da oni trenutačno stoje na vrlo tankom ledu.

Naime, Harry je u dokumentarcu izjavio kako se još uvijek nije pomirio s majčinom smrću i osjeća veliku tugu. Priznao je i da se neprestano nosi s anksioznošću i osjeća da su on i brat krenuli različitim putevima u životu te time potvrdio da među njima ništa više nije isto kao prije. Priznao je i da je morao napasti medije zbog velikog pritiska s kojim su se on i Meghan morali suočiti.

Meghan je u istom intervjuu izjavila da joj je teško i da nije imala pojma što će ju sve snaći kao članicu britanske kraljevske obitelji. Otkrila je da su ju prijatelji upozorili i savjetovali da se ne udaje za Harryja jer će joj mediji uništiti život te je priznala da se tijekom vjenčanja i trudnoće sa sinom Archiejem osjećala ranjivo.

Sve to probudilo je veliku zabrinutost za kraljevski par diljem svijeta, ali očito i njihovih bližnjih. Sve su prokomentirali i stručnjaci te autori koji godinama prate život na dvoru.

"Napad na medije poljuljao je njihov status i položaj. Ili su dobili jako loš savjet od nekoga ili pak ignoriraju one dobre savjete. Nema sumnje da su kraljica Elizabeta i drugi članovi obitelji zabrinuti zbog smjera kojim su Harry i Meghan odlučili krenuti", zaključio je komentator britanske kraljevske obitelji Phil Dampier.

Sličnog je mišljenja i njegova kolegica Penny Junior, koja sporni televizijski intervju smatra ogromnom pogreškom i misli da bi kraljevski par morao promijeniti stav.

"Savjetovala bih mu da malo spusti glavu prema zemlji i da, moram se tako izraziti, prestane cendrati. Jer to tako počinje zvučati, a to nije Harry kojeg svi znamo i volimo. Da, prošao je mnogo toga, ali prošli su i drugi ljudi koji nemaju toliko povlastica kao on", izjavila je Penny.