Princ William prekršio je kraljevske naredbe i pravila na teniskom meču na Wimbledonu, a sve su budnim okom zabilježile kamere.

Princ William i Kate Middleton kao počasni članovi kraljevske lože prisustvovali su četvrtfinalnom teniskom meču na Wimbledonu koji su igrali Britanac Cameron Norrie i Belgijanac David Goffin.

Britanac je u jednom trenu meča neoprezno izgubio bod, a član kraljevske obitelji na to se posebno naljutio pa je opsovao, a baš su ga u tom trenu uhvatile kamere.

Iako je njegova psovka upola prekinuta i puštena druga kamera, gledatelji su bili uvjereni kako je William opsovao ''Ne, ne, j****e!''

Psovanje među kraljevskim članovima obitelji strogo je zabranjeno, a naročito je neprikladno kad se netko od njih nalazi na javnom događanju ili druženju.

Princ je bio pod dojmom meča pa mu je psovka vjerojatno pobjegla, a odmah nakon što je uhvaćen u nezgodnom trenutku, naišlo se na mnogo komentara je li ispravno postupio.

Haha Prince William saying no, no, no fuck it lol 😆 #Wimbledon pic.twitter.com/Bmuf5LFFPG