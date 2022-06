Princ William slavi 40. rođendan, a dodatan razlog za slavlje mu je sigurno i činjenica da je jedan od omiljenih članova kraljevske obitelji.

Princ William slovi kao jedan od omiljenih članova britanske kraljevske obitelji i iako je drugi u redu za prijestolje nakon svog oca princa Charlesa, Britanci mu se već sada vesele kao kralju.

William je omiljen među narodom i već ima svoju viziju za jačanje monarhije koja je oslabljena skandalima pojedinih članova obitelji i trzavicama koje su se među njima pojavile tijekom posljednjih nekoliko godina.

Prema pisanju britanskih medija i on, baš kao i njegov otac vjeruje da je oslabljena kraljevska obitelj najbolji način da se osigura njezin opstanak, te da primjerice njegov osramoćeni ujak, princ Andrew, nikada više ne bi trebao imati nikakvu značajnu ulogu zbog seks-skandala u koji je bio uključen.

"Osjeća se vrlo snažno i da je bilo po njemu, neke stvari bi se po tom pitanju brže odvile", izjavio je za Daily Mail njemu blizak izvor.

William je također u nekoliko navrata pokazao kako vjeruje da kraljevska obitelj ima važnu ulogu u životu Velike Britanije, sve dok ostaje vjerodostojna i relevantna. No, iako on to nikada neće poremetiti, pogrešno je pretpostaviti da će slijediti bakinu mantru "nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj ljudima"

U nekoliko navrata je izazvao oduševljenje odlukom da otkrije neke nepoznate detalje svog privatnog života i obitelji, kršenjem kraljevskih pravilnika, ležernim pristupima koji su dio pokušaja modernizacije kraljevske obitelji.

Kraljevski izvori nedavno su ispričali, kako William i njegova supruga Kate Middleton žele biti poznati po svom imenu umjesto po titulama i običaju da im se ljudi klanjaju.

A upravo je Kate ta koja je uz Williama u svim trenucima, baš kao i njihovo troje, prinčevi George i Louis te princeza Charlotte koji uz roditelje kradu pažnju gdje god da se pojave.

Kći legendarnog glumca bez grudnjaka prošetala ulicom, ovaj nedostatak primijeti se na prvi pogled +31

Rozga se oglasila nakon šuškanja o ljubavi s našim chefom, podijelila je znakovitu poruku! +26