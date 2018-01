Princ William promijenio je imidž. Kosu je skratio skoro na 'nulericu' i to zbog jednog razloga.

Princ William izazvao je golemu pozornost svojim posljednjim pojavljivanjem u javnosti. Razlog tome je nova frizura. Princ se naime ošišao gotovo na 'nulericu' kako bi prikrio problem koji ga muči već godinama.

Dobro je poznato da nasljednik britanske krune već godinama muku muči s gubitkom kose, no ovakvoj promjeni malo se tko nadao. Tim više što nikada nije pokazao da mu smetaju zezancije na račun ćelavosti koje su stizale od njegovog brata Harryja, ali i supruge, vojvotkinje Catherine.

Prinčeva nova frizura odmah je postala tema rasprava na društvenim mrežama. Mnoge je William podsjetio na svog strica, princa Edwarda. Promjena mu, sudeći prema komentarima, sjajno pristaje. "Princ izgleda jako seksi s ovom frizurom", "Hvala prinče što si učinio prihvatljivim moj nedostatak kose", "Izgleda jako dobro, i s kosom i bez nje", samo su neke od reakcija na društvenim mrežama. Čini se da se 'novi' princ Britancima itekako sviđa!

Prince William looking very sexy with his shaved head! https://t.co/dZAKn6pcZK — Marie Papachatzis (@iammakeupjunkie) January 18, 2018

Thanks to HRH Prince William making my lack of hair acceptable — zepher101 (@zepher102) January 18, 2018