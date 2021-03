Princ William proglašen je najseksi ćelavim muškarcem na svijetu i tako je pobijedio poznate face poput Jasona Stathama, Brucea Willisa, Dwaynea Johnsona i Vina Diesela.

Princ William (38) neočekivano je ponio laskavu titulu najseksi ćelavog muškarca na svijetu prema istraživanju koje je proveo The Sun, a korisnici društvenih mreža su izrazili svoje neslaganje s time.

Naime, tabloid je analizirao članke i pretraživanja na Googleu te su pritom tražili ona koja u sebi sadržavaju ključnu riječ seksi. Na taj su način otkrili da se ime princa Williama uz taj epitet pojavio čak 17.6 milijuna puta.

Zanimljivo je da je ovo istraživanje potaknula jedna kirurška skupina koja se bavi transplantacijom kose. Nakon Williama među pet najseksi muškaraca na svijetu su se pojavili Mike Tyson, Jason Statham, Pitbull i Michael Jordan.

Na listi top 10 su Floyd Mayweather, John Travolta, Bruce Willis, Dwayne Johnson i Vin Diesel. Ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu je malo nedostajalo da bude u 10 najseksi muškaraca i završio je na 11. mjestu s 2.2 milijuna pretraživanja. Na popisu je i ikona "Zvjezdanih staza" Patrick Stewart.

Korisnici društvenih mreža nisu zadovoljni rezultatom istraživanja, a najviše su o tome raspravljali na Twitteru. Dio njih je komentirao da Stanley Tucci, koji je najpoznatiji po filmu "Vrag nosi Pradu", zaslužuje mjesto na listi.

"Stanley Tucci, mi ćemo te osvetiti", jedna je od objava koje su preplavile internet, a odnose na njega. Oglasio se i sam glumac na Instagramu.

"Tko bi trebao nositi ovu krunu? Toliko predivnih izbora", napisao je uz fotografiju na koju je uz sebe uvrstio još osam kolega. Našalio se s Ryanom Reynoldsom pa je ubacio i njegovo lice. On je prihvatio šalu i tek kratko komentirao. "Čekaj..", napisao je.

The Royal Family having Prince William named sexiest bald man when Stanley Tucci exists 🤣. World's most transparent PR move maybe... but they'd have to fight the Kardashians pic.twitter.com/1KVA9yr0Yx