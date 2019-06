Princ William je prije upoznavanja s Kate Middleton bio zaokupljen drugom ženom - Emmom Parker Bowles, nećakinjom svoje pomajke Camille.

Novi detalji iz intime princa Williama cure u javnost. Navodno je u svojim mladenačkim danima princ bio zaokupljen jednom posebnom damom - nećakinjom svoje sadašnje pomajke, Camille Parker Bowles.

Prije no što je na studiju upoznao svoju sadašnju suprugu i majku svoje djece, Kate Middleton, William je "pikirao" na Emmu Parker Bowles. Prema pisanju biografa princeze Diane, Andrewa Mortona, 17-godišnji William je bio preko ušiju zatreskan u mlađahnu Emmu.

Zanimljivo je da je William svoju tinejdžersku pažnju usmjerio baš prema ovoj plavokosoj ljepotici čije crte lica doista podsjećaju na one njezine tete. Naime, njegov otac princ Charles godinama je varao princezu Dianu baš s Camillom, a poznato je i kako je samo nju volio cijelog svog života. Uspio ju je oženiti tek kada je prošlo više od 8 godina od Dianine nesretne smrti, tj. 2005.

Navodno je mladi Will bio romantično povezan s Emmom u trenutku kada je on imao tek 17, a ona već 25 godina, tj. 1999. Emma je do danas ostala bliski član kraljevske obitelji te se često nalazi zajedno s Williamom i Kate na raznim domjencima i svečanostima.

William je prema riječima svjedoka često znao zaljubljeno gledati u Emmu, a ona bi pažljivo slušala svaku riječ koju bi joj mladi princ uputio.

"Ponekad bi se tako zagledao u nju da bi svima prisutnima bilo neugodno", rekao je jedan od svjedoka ljubavne situacije princa Williama iz 1999.