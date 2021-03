Princ William oglasio se prvi put nakon intervjua brata Harryja i Meghan Markle s Oprom Winfrey.

Princ William i nasljednik britanske kraljevske krune konačno se oglasio nakon intervjua desetljeća koji su njegov brat princ Harry i šogorica Meghan Markle dali slavnoj voditeljici Opri Winfrey i pritom ispričali neke nevjerojatne stvari.

Između ostaloga, par je optužio britansku kraljevsku obitelj za rasizam, što je u javnosti i medijima odjeknulo poput bombe, a čini se i na kraljevskom dvoru u Londonu jer William je danas vidno ljutita izraza lica jasno rekao što misli o tim optužbama.

"Mi apsolutno nismo rasistička obitelj", odgovorio je William na pitanje jednog od okupljenih novinara, prilikom posjeta jednoj od škola u istočnom Londonu, gdje je promovirao program mentalnog zdravlja za djecu.

William je dodao i da se zasad još nije čuo s bratom Harryjem.

"Ne, još nisam razgovarao s njim, ali hoću", bio je kratak.

Svoju šutnju nakon intervjua prije nekoliko je dana prekinula i kraljica Elizabeta, koja je izjavila da je zabrinuta zbog tvrdnji o rasizmu i priči da je netko komentirao hoće li njezin praunuk Archie biti pretamne puti kada se rodi, što je Meghan tvrdila u intervjuu s Oprom.

"Kada sam bila trudna, Harry je imao razgovor u četiri oka. Rečeno mu je da Archieju neće biti ponuđena sigurnost i da neće dobiti titulu, ali i da će možda biti pretaman kada se rodi. Mislim da bi ostali detalji mogli biti jako štetni za obitelj", izjavila je Meghan, no nije htjela otkriti o kojem je članu kraljevske obitelji riječ.

Nakon prvotne šutnje kraljica se oglasila službenim priopćenjem koje su prenijeli britanski mediji.

"Cijela je obitelj tužna zbog saznanja o tome koliko je Harryju i Meghan posljednjih nekoliko godina bilo teško. Problemi kojih su se dotakli, pogotovo oni povezani s rasom, zabrinjavajući su. I dok je moguće da neka sjećanja variraju, ozbiljno ćemo im se posvetiti unutar obitelji. Harry, Meghan i Archie uvijek će ostati jako voljeni članovi obitelji", pisalo je u službenom priopćenju iz palače koje je prenio Sky News.

I Harryjev otac princ Charles ovih je dana prvi put viđen u javnosti nakon intervjua, i to u jednoj londonskoj crkvi čiji su vjernici pretežito Afroamerikanci, gdje su ga novinari upitali što misli o izjavama svog sina i snahe. Međutim, on se na to samo okrenuo da vidi tko mu je postavio to pitanje, nasmiješio i nastavio svojim putem bez ijedne riječi.