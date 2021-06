Princ William i princ Harry nekoć su bili bliski, no posljednjih godinu dana odnosi među njima katastrofalno su se pogoršali.

Princ William strahuje kako bi njegov brat, princ Harry, mogao otići predaleko sa svojim izjavama o životu u kraljevskoj obitelji, zbog čega bi si dodatno mogao pogoršati ionako loše odnose. Izvor blizak kraljevskoj obitelji istaknuo je kako je William razočaran i zabrinut zbog brata, koji je nedavno izjavio da njegova supruga Meghan Markle nije imala podršku njegove obitelji dok se borila s poteškoćama u mentalnom zdravlju.

"Kao roditeljima, kao braći, barem po onome što sam ja naučio, postoji element srama što se tiče problema s mentalnim zdravljem jer se pitamo kako to nismo vidjeli kod naših bližnjih? Ipak, svi dobro znamo da ljudi koji se bore s problemima u mentalnom zdravlju jako dobro to sve prikrivaju", rekao je Harry u intervjuu nedavno.

Još ranije, Harry je optužio svog oca, princa Charlesa, da je njega i princa Williama ostavio da se sami bore s traumom gubitka majke. "Moj otac je govorio meni i Williamu da će nam biti isto kako je bilo i njemu. To nema smisla. Samo zbog toga što je on patio, ne znači da moraju patiti i njegova djeca. Upravo suprotno", zaključio je Harry.

Dokumentarna serija "The Me You Can't See", koja se od 21. svibnja prikazuje na Apple TV-u, ugostila je nekoliko zvijezda koje pričaju o mentalnom zdravlju. U traileru se mogu vidjeti isječci intervjua s Oprah, Lady Gagom, Glenn Close i košarkaša DeMara De Rozana. Princ Harry je još ranije šokantnim intervjuom koji su on i Meghan Markle dali Opri Winfrey narušio odnose u svojoj obitelji.