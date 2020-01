Prinčevi William i Harry bili su jako bliski dok se među njih nije ugurala Meghan Markle.

Britanska kraljevska obitelj i javnost šokirani su potezom princa Harryja i supruge Meghan koji su se maknuli s kraljevskih dužnosti.

Posebno ljuta i šokirana je kraljica Elizabeta II., no ni ostatak obitelji ne kaska za njom. Među njima je i Harryjev brat, princ William, koji je navodno jako tužan zbog takve odluke i činjenice da mu je od dolaska Meghan Markle na dvor nepovratno uništen odnos s mlađim bratom.

"Cijeli život sam podržavao brata i štitio ga, ali više ne mogu. Mi smo sada dva odvojena svijeta. Tužan sam zbog toga. I sve što možemo učiniti, sve što ja mogu učiniti jest to da ih podržim i da se nadam će doći dan kada ćemo ponovo misliti isto. Želim da svi budemo u jednom timu", povjerio se princ William jednom prijatelju, a tu njegovu reakciju prenio je zatim Sunday Times.

William smatra kako je bivša glumica potpuno "zaslijepila" njegovog brata i ne može shvatiti kako on može okretati leđa vlastitoj obitelji koja je uz njega cijeli život. "Uvijek sam držao ruku na njegovom ramenu, no ne mogu to više", zaključio je razočarani William.

Braća se nisu vidjela neko vrijeme, no susret će se u ponedjeljak kod bake na sastanku, na kojem će biti i njihov otac princ Charles, dok će Meghan biti na konferencijskom pozivu, jer se trenutno nalazi u Kanadi.

To će biti prvi put da obitelj pokušava riješiti novonastalu situaciju, obzirom da je kraljica sve navodno saznala iz medija, što ju je dodatno razljutilo. Ipak, izrazila je želju da se sve riješi što prije i mirnije.

Sunday Times donosi da će na sastanku biti riječi i o tome koje će dužnosti obavljati Harry i Meghan u Britaniji i inozemstvu u ime kraljevske obitelji i vlade, kakve titule će imati, koliko će novaca dobiti od kraljice i princa Charlesa nakon što i službeno proglase "financijsku nezavisnost", kao i kakve poslove par smije uopće raditi ubuduće.