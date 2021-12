Princ William i Kate Middleton početkom prosinca su snimali kraljevski božićni specijal, a fotografi su uhvatili trenutak o kojem su se svi raspričali.

Fotografi su zabilježili slatki trenutak kada su se princ William i njegova supruga Kate Middleton nasmiješili jedno drugome dok su u u Westminster Abbeyju slušali pjevačicu Ellie Goulding, koja je nastupila na Kateinu događaju.

Trenutak je otkriven u dokumentarcu "Royal Carols: Together at Christmas" koji će se prikazati ovih dana na britanskoj nacionalnoj televiziji. Princ William se okrenuo prema Kate dok je Goulding pjevala "Have Yourself A Merry Little Christmas", a sudeći po njihovim osmijesima, svi su zaključili isto.

Kraljevski par prisjetio se divnih trenutaka na svom vjenčanju prije deset godina kada je upravo Ellie pjevala pjesmu "Your Song" na njihovu prvom plesu.

Par se vjenčao 29. travnja 2011. te ima sinove, prinčeve Louisa i Georgea te kćer, princezu Charlotte. Njihovo vjenčanje bilo je najgledanije kraljevsko vjenčanje sve dok ih gledanošću nisu prestigli princ Harry i Meghan Markle u travnju 2018. godine.

Iako se godinama pojavljuju glasine o nevoljama u njihovu braku, Kate i William svakim javnim pojavljivanjem dokazuju da su sretniji no ikada te spremno podržavaju kraljevsku obitelj u svim službenim dužnostima.

Sonja Kovač pokazala prvi Božić s dečkom u novom stanu, pažnju odmah ukralo nešto očito: "Ah te nestašne ruke!" +27

Jedna od najvećih zvijezda pobjegla s prijateljicama na odmor pa golišavim fotkama podigla temperaturu na društvenim mrežama +31