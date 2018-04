Nakon rođenja treće kraljevske bebe Kate Middleton i princa Williama, slijedi vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle. Harry je tražio brata da mu bude kum.

Tri tjedna uoči kraljevskog vjenčanja princa Harryja i Meghan Markle počinju se otkrivati detalji te svečane ceremonije koja će biti 19. svibnja.

Među zadnjima, iz Kensingtonske palače objavljeno je da je princ Harry zatražio brata Williama da mu bude kum. Kako kažu, William je počašćen što će imati ključnu ulogu u jednom od najvažnijih događaju u Harryjevu životu i što će mu biti podrška tog dana.

Prince Harry served as best man to The Duke of Cambridge at his wedding to Miss Catherine Middleton in 2011. pic.twitter.com/klHGqeAyeb

Harry je također bio kum Williamu na njegovu vjenčanju s Kate Middleton 2011. godine.

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR