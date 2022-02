Princ Harry snimljen je na Super Bowlu u društvu sestrične Eugenie dok Meghan Markle nije bilo nigdje na vidiku.

Princ Harry nikako nije želio propustiti svoj prvi Super Bowl u životu, a u sportskom je spektaklu uživao bez supruge Meghan Markle, ali ipak u ženskom društvu. Naime, Harry je sa sobom poveo svoju sestričnu princezu Eugenie, dok Meghan nije bilo ni traga.

37-godišnji Harry snimljen je s 31-godišnjom Eugenie na tribinama stadiona SoFi u Los Angelesu, a unatoč tome što je u više navrata govorio da je napustio kraljevsku obitelj jer je želio veću privatnost i ne biti u centru pažnje, dvojac je sjedio na luksuznim kožnim sjedalima u VIP loži.

I Harry i Eugenie nosili su na licima zaštitne maske, u skladu s pravilima okruga Los Angeles, ali fotografima nikako nisu mogli promaknuti.

Njihovo prisustvo na događanju najavio je sam NFL, a osim njih tu su se pojavili i Kendall Jenner, Ryan Reynolds, LeBron James, Kevin Hart, Charlize Theron, Rebel Wilson, Ellen DeGenerous, Justin i Hailey Bieber, i mnogi drugi.

"Princ Harry i princeza Eugenie su ovdje", pisalo je u objavi NFL UK na Twitteru.

Prince Harry and Princess Eugenie in the house at #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE