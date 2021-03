Princ Harry pričao je s bratom Williamom i ocem Charlesom nakon optužbi za rasizam, što je medijima potvrdila njegova i Meghanina prijateljica Gayle King.

Princ Harry razgovarao je prvi put s bratom Williamom i ocem Charlesom nakon što su on i Meghan Markle iznijeli ozbiljne optužbe protiv kraljevske obitelji i neke tvrdnje koje su sve ostavile bez teksta u intervjuu s Oprom Winfrey, a što je potvrdila njezina najbolja prijateljica Gayle King.

Ona je uz to i Meghanina dobra prijateljica, bila je jedna od gošći na zabavi darivanja princa Archieja u New Yorku i dobro je upućena u cijelu situaciju. Tako je u emisiji "This Morning" izjavila da su se prinčevi čuli, ali da razgovor nije prošao produktivno, te da su Harry i Meghan željeli da članovi kraljevske obitelji interveniraju i poruče novinarima da prestanu s nepravednim, netočnim i lažnim pričama o rasnoj diskriminaciji.

"Pa ne želim davati odavati neke izvanredne vijesti, ali nazvala sam ih da čujem kako se osjećaju i istina je. Harry je razgovarao s bratom i ocem, ali rečeno mi je da to nije prošlo najbolje. No drago mu je da su barem počeli ponovno komunicirati. Mislim da ih dodatno uznemiruje to što Palača želi cijeli problem riješiti privatno i vjeruju da sve vijesti objavljene posljednjih nekoliko dana omalovažaju Meghan. S njom nitko još nije razgovarao. Ali i jedna i druga strane žele ići naprijed i da sve dobro završi. Na kraju krajeva, to je ipak Harryjeva obitelj", izjavila je Gayle.

Podsjetimo, Meghan i Harry su između ostalog prozvali kraljevsku obitelj za rasizam što je itekako ozbiljno, a nakon nekoliko dana vidno njegov vidno ljutiti brat William otkrio je što misli o tome.

"Mi apsolutno nismo rasistička obitelj", izjavio je William prilikom posjeta jednoj od škola u istočnom Londonu, gdje je promovirao program mentalnog zdravlja za djecu i dodao tada da će uskoro čuti s njim, što se eto i ostvarilo.