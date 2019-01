Da bivša američka glumica Meghan Markle nije omiljena među Britancima, a navodno ni na britanskom dvoru, poznato je odavno.

Na njezinom je licu veliki osmijeh, no što se krije iza njega?

Da bivša američka glumica Meghan Markle nije omiljena među Britancima, a navodno ni na britanskom dvoru, poznato je odavno. Novopečena gospođa navodno je vrlo bahata i bezobrazna prema ljudima koji je okružuju, a kako se šuška, takvim ponašanjem ne štedi niti Harryjevog brata, princa Williama, ali ni njegovu suprugu Kate Middleton koji ju ne mogu smisliti. Kate ju tako nije pozvala na nedavnu proslavu svog 37. rođendana.

A ako su takve glasine istinite, možemo samo zamisliti kako se tek ponaša prema osoblju i asistentima koji u posljednje vrijeme daju otkaze jedan za drugim. Tako je Meghanina osobna asistentica Melissa dala otkaz nakon svega 6 mjeseci, a navodno je radno mjesto napustila u suzama. Ovih dana otkaz je dala i šefica njezinog osiguranja koja je bila prva žena na toj poziciji. Zanimljivo, i ona je ostavku dala nakon svega pola godine, a šuška se kako tome nije prethodila svađa s Meghan, već činjenica da je vojvotkinja htjela biti više "među običnim ljudima", što je dotičnoj otežavalo posao. Sekretarica Samantha Cohen također ove godine odlazi s dvora nakon 17 godina, i to baš neposredno nakon Meghaninog dolaska na isti.

Navodno se strogoj kraljici Elizabeti II. nimalo ne sviđa takav razvoj događaja, no o svemu još uvijek šuti, jer joj je Harry omiljeni unuk, pa je njegova sreća na prvom mjestu.

Meghan Markle i princ Harry(Foto: Getty Images)

A najnovije informacije s dvora tvrde kako je 34-godišnji princ poprilično očajan zbog činjenice da njegova supruga nije sretna zbog svega što se o njoj priča. Naime, Meghan ne smije davati intervjue niti na bilo koji način istupati u javnost, što ju navodno dodatno proždire, jer gori od želje da javnosti ispriča pravu istinu. Navodno je i Harry tražio dozvolu za javni istup na tu temu, no s dvora je dobio opasku da to ne smije učiniti.

Kako prenosi People, prince se osjeća odgovornim za to što se Meghan osjeća loše otkad je opušteni američki život zamijenila uštogljenim britanskim koji joj nalaže razna pravila ponašanja.

"Meghan se itekako žrtvovala selidbom iz SAD-a, daleko od svoje majke i prijatelja. Udaja u kraljevsku obitelj nije nimalo glamurozna kao što se to možda misli, pa se Harry osjeća itekako odgovornim što se njegova supruga osjeća jadno. Napade na Meghan Harry doživljava vrlo osobno te želi istupiti u javnost i otkriti otkud dolaze te lažne informacije. Ipak, savjetovano mu je da to ne čini, što je iznenađujuće, jer je princ u prošlosti već imao takve istupe", prenosi The People.

"Meghan trenutno prolazi kroz trudnoću i javne napade na sebe koji se ne stišavaju. Takva situacija za nju je nevjerojatno stresna." Šuška se i kako je Meghan zaludjela Harryja prilikom prvog susreta koji je namjestio zajednički prijatelj, a do dana današnjeg ništa se nije promijenilo. "Ono što Meghan želi, Meghan i dobije", rekao je Harry osoblju palače još prije vjenčanja.

A hoće li lukava Meghan dobiti i pravo da javno progovori o napadima na sebe, tek nam ostaje vidjeti.