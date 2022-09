Princ Harry prvi je od kraljevske obitelji napustio Balmoral, a paparazzi su ga uhvatili kako tješi zaposlenicu zračne luke koja mu je izrazila sućut zbog smrti kraljice Elizabete.

Princ Harry tješio je tužnu djelatnicu zračne luke i zagrlio je nakon što mu je izrazila sućut zbog smrti bake, dok se ukrcavao na let za London i napustio Balmoral. Harry je tamo proveo 12 sati oplakujući kraljicu Elizabetu zajedno sa svojim ocem, kraljem Charlesom III. i bratom princem Williamom, a prema pisanju britanskih medija on i Meghan Markle ostat će u Britaniji do sprovoda.

Harry je bio posljednji član kraljevske obitelji koji je stigao u Balmorale i to nekoliko sati nakon što je kraljica preminula i prvi koji ga je napustio te se vratio supruzi u London. Snimljen je dok su ga vozili iz škotskog doma kraljevske obitelji, a u pratnji petorice policajaca ukrcao se na avion. Nosio je crno odijelo i torbu na ramenu, a paprazzi su uhvatili dirljiv trenutak kada mu je zaposlenica zračne luke izrazila sućut.

Harry je posljednji put k baki stigao sam, bez Meghan, a neki su uvjereni kako je razlog tome strah da je drugi članovi kraljevske obitelji tamo neće toplo prihvatiti, što je izjavio i BBC-jev kraljevski dopisnik Nicholas Witchell.

Meghan je ostala u Londonu nakon što je odlučila ne otputovati u Škotsku s Harryjem zbog navodne iznenadne promjene plana. Glasnogovornik vojvode i vojvotkinje od Sussexa potvrdio je ranije da će par zajedno putovati u Škotsku, no onda su se pojavila priopćenja koja su sugerirala da Meghan neće ići u Balmoral.

Iako nije jasno što je izazvalo promjenu plana, Witchell nagađa da bi razlog mogao biti strah kako će na nju reagirati članovi obitelji.

"Da vam budem potpuno iskren, mislim da se možda bojala kako neće biti pretjerano toplo dočekana", izjavio je za BBC.

Meghan se nedavno ponovno obrušila na članove britanske kraljevske obitelji, tisak i Veliku Britaniju, i to u posljednjem bombastičnom intervjuu za magazin The Cut, nakon kojeg je morao intervenirati i njezin glasnogovornik Omid Scubie.

