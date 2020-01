Princ Harry slomljen je zbog činjenice da zbog supruge Meghan Markle i sina Archieja mora okrenuti leđa obitelji.

Oči cijelog svijeta uperene su u kraljevsku rezidenciju Sandringham, u kojoj se danas preko videopoziva sastaju prinčevi Harry, William i Charles, kraljica Elizabeta II. te Meghan Markle.

Drugim riječima, danas će Harry od razočarane obitelji tražiti postavljanje svih uvjeta da odstupi sa svojih kraljevskih dužnosti zajedno sa suprugom Meghan Markle zbog koje to i radi kako bi obitelj živjela normalnim životom te sama zarađivala svoj novac.

Podsjetimo, kraljevski par tu je odluku donio sam prošle srijede, što je šokiralo, ali i razbjesnilo kraljevsku obitelj jer se time ruši dio tradicije. No nije bila ljuta samo kraljica, već i princ William, koji se prijateljima požalio da više ne može držati Harryjevu stranu.

''Cijeli život podržavao sam brata i štitio ga, ali više ne mogu. Mi smo sada dva odvojena svijeta. Tužan sam zbog toga. I sve što možemo učiniti, sve što ja mogu učiniti jest to da ih podržim i da se nadam će doći dan kada ćemo ponovo misliti isto. Želim da svi budemo u jednom timu", povjerio se princ William jednom prijatelju, a tu njegovu reakciju prenio je zatim Sunday Times.

Budući da se radi o trenutačno top-temi na svijetu, ne čudi da je javnost gladna za novim detaljima koji cure svako malo. Tako se saznalo i to da su Harry i Meghan ogorčeni zbog Williamova ponašanja, koje navodno opisuju kao zlostavljanje, a pogađate, posebno je na njega ljuta Meghan, koja je suprugu oko Božića objasnila da to neće trpjeti te neka bira – ona ili oni.

Iako se nakon objave takve odluke o Harryju pisalo kao o sebičnom derištu, novi detalji ukazuju na to kako mu nije nimalo lako s obzirom na to da se našao između dvije vatre. "On voli baku i slomit će mu se srce ako ode. To nije ono što on želi, već želi pronaći rješenje kako da balansira u nekoj sredini", otkrio je nepoznati izvor za britanski The Daily Mail.

S druge strane, kraljicu je najviše povrijedilo to što se njezin unuk nije prethodno savjetovao s njome o svemu, no odlučna je u tome da krizu riješi u idućih nekoliko dane prije nego što ona nanese dodatnu štetu monarhiji.

Sunday Times donosi da će na sastanku biti riječi i o tome koje će dužnosti obavljati Harry i Meghan u Britaniji i inozemstvu u ime kraljevske obitelji i vlade, kakve će titule imati, koliko će novca dobiti od kraljice i princa Charlesa nakon što i službeno proglase "financijsku nezavisnost", kao i kakve poslove par smije uopće raditi ubuduće, jer Elizabeta želi biti sigurna da neće naštetiti ugledu obitelji, koja je i prije Meghan bila poprilično nestašna.

Obitelj je zabrinuta i kako bi par mogao dati veliki intervju slavnoj Opri u kojem bi se mogli osvrnuti na rasističke i seksističke skandale kraljevske obitelji, ako danas ne dobiju ono što žele. Strah je opravdan jer je Meghan prije ulaska u kraljevsku obitelj bila vrlo vokalna po tom pitanju, a od srijede je cijelom svijetu jasno s kakvom lakoćom vrti supruga oko malog prsta.

Harry i William bili su bliski i nerazdvojni sve do dolaska glumice u njihovu obitelj, doslovno i metaforički, a upućeniji izvori tvrde kako je taj odnos nakon svega nepovratno uništen. "Harry je toliko udubljen u vlastite probleme da uopće ne vodi računa o tome kakve probleme stvara bliskim ljudima oko sebe. Stisnuo je gumb za nuklearni rat te pokazao da nije ni imao namjeru o svemu razgovarati s ljudima koji su cijeli život bili uz njega", nastavljaju dalje izvori bliski dvoru.

Meghan se trenutačno sa sinom Archiejem nalazi u Kanadi, a nije poznato kada će im se Harry pridružiti. No to sve ionako ovisi o tome kako će proći današnji sastanak.