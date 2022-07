Princ Harry i Meghan Markle viđeni su na proslavi Dana nezavisnosti u Americi, prolaznici su bili oduševljeni njihovom druželjubivošću.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa iznenadili su prolaznike pojavivši se na proslavi Dana nezavisnosti u Wyomingu sa svojim trogodišnjim sinom Archiejem.

Slike koje je ekskluzivno dobio Daily Mail prikazuju mladu obitelj kako sjedi na pločniku dok gledaju povorku brodova, traktora i kauboja i rodeo djevojaka na konjima.



Fotografije možete pogledati OVDJE.

Oduševljeni Archie lizao je crvenu lizalicu i držao minijaturnu američku zastavicu dok su Meghan i Harry razgovarali s prijateljima uz tjelohranitelja koji je budnim okom pratio razvoj događanja.

Poznato je da princ koji živi u Kaliforniji i njegova supruga jako čuvaju svoju privatnost i rijetko su viđeni u javnosti, a još manje s njihovom djecom, no ovog su puta napravili iznimku.

Baš poput prave američke obitelji, kraljevski par uživao je u povorci, a mnogi prisutni nisu ih na prvu ni prepoznali.

Gledatelji su bili ugodno iznenađeni njihovom pojavom te se složili kako su bili pristupačni te se oko njih nije radila nepotrebna pompa pa je malo tko, tko nije stajao blizu njih, i znao da se među njima nalazi daleki nasljednik kraljice Elizabete.

Povodom prvog rođendana malene Lilibet, Meghan i Harry početkom lipnja objavili su njezinu fotografiju.

Lilibet na njoj pozira sa širokim osmijehom, a već se jasno vidi kako ima crvenkastu boju kose kao njezin otac Harry.

Prema pisanju britanskih medija, kraljica Elizabeta je upoznala svoju praunuku za vrijeme trajanja svečanosti obilježavanja platinastog jubileja, no navodno je zabranila da se njihov prvi susret ovjekovječi fotografijom ili snimi. Harry i Meghan su planirali angažirati privatnog fotografa, no rečeno im je kako nema šanse za to jer se radi o privatnom, obiteljskom susretu.

