Princ Harry i Meghan Markle objavili su prošlog mjeseca da su zaručeni.

Datum koji su mnogi dugo iščekivali konačno je objavljen. Naime, poznato je kad će se vjenčati princ Harry i Meghan Markle. Par je odredio da će se kraljevsko vjenčanje održati 19. svibnja sljedeće godine u kapelici St. Georgea. Vijest je objavila Kensingtonska palača.

Budući da je Meghan Markle protestantica, prije vjenčanja bit će krštena i krizmana.

Poznato je i da će kraljevska obitelj financirati troškove vjenčanja pa i one vezane za glazbu, cvijeće i sam prijem gostiju. Da podsjetimo, Meghan Markle i princ Harry prošlog su mjeseca objavili da su se zaručili. Otad ne prestaju oduševljavati svijet.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.



Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na