Arthur Edwards fotograf je kraljevske obitelj već više od 40 godina, a dok smatra da su brojni članovi ugodni, protiv Meghan Markle i princa Harryja ima štošta za reći.

Fotograf koji je britansku kraljevsku obitelj pratio preko 40 godina na njihovim putovanjima otkrio je zbog čega je prestao odlaziti na "jadna" putovanja s princom Harryjem nakon što je upoznao Meghan Markle. Arthur Edwards je u podcastu "I've got news for you" rekao da se počeo osjećati neugodno u blizini princa i njegove supruge jer je Harryjeva mržnja prema medijima postajala sve veća što je duže bio s Meghan.

"Camilla bi se uvijek lijepo javila, Kate također, William isto, svi su jako ljubazni. Ljubazan je bio i Harry sve dok nije upoznao Meghan. Nakon toga je postao distanciran, da ne kažem jadan", komentirao je u podcastu portala news.com.au. "S njima mi je posao bio jako depresivan. Povukao sam se te sam samo nastavio pratiti ostale članove kraljevske obitelji", komentirao je Edwards.

Fotograf je istaknuo kako je njegov odnos s članovima kraljevske obitelji nerijetko bio više od posla jer su puno vremena provodili zajedno, no to mu nije smetalo.

Harry i Meghan su inače s brojnim medijima u ratu, a iza njih je i nekoliko tužbi prema tabloidima. Tužili su uglavnom britanske tabloide, ali i neke fotografe. Meghan je prije dvije godine podnijela tužbu na sudu u Los Angelesu protiv fotografa koji se došuljao do njezina dvorišta te je fotkao tada jednogodišnjeg Archieja.

Harry je u intervjuu kod Opre Winfrey prije godinu dana rekao kako se boji da će se povijest s medijima ponoviti, aludirajući na veliku pažnju medija koju je imala njegova majka, princeza Diana.

