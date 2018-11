Otkad je oženio Meghan, princ Harry navodno se udaljio od brata Williama i njegove supruge Kate.

Princ Harry odlazi iz Kensingtonske palače kako bi započeo obiteljski život u Frogmoreu.

Otkad je oženio bivšu američku glumicu Meghan Markle, princ Harry navodno se udaljio od starijeg brata Williama i njegove supruge Kate kojima je upravo Kensingtonska palača dom.

Iako su braća i ranije imala dogovore oko odvojenih života, čini se kako je brak s Meghan ubrzao stvari. Točnije, ubrzala ih je činjenica da je američka nevjesta vrlo odlučna u tome što želi, a njezin joj suprug želi ispuniti baš svaku želju. "Što Meghan želi, Meghan i dobije", navodno je poručio osoblju palače.

"Stvarni razlog preseljenja je nedostatak prostora. Harry i Meghan sada trebaju više soba za osiguranje, dadilje, poslugu i njezinu majku Doriju koja će im pomagati s bebom", otkrio je nepoznati izvor, no navodno to nije jedini razlog.

Tu je i Williamova supruga Kate s kojom se Meghan navodno slaže samo kada treba. Naime, one su vrlo različite pa se i ne slažu tako dobro, što dodatno otežava zajednički život. Iz palače su već nekoliko puta poručili kako nema "zle krvi" među kraljevskim damama, no javnost sve manje vjeruje u to.

Tome pridonose i gotovo svakodnevne ispovijesti iz palače kako se Meghan prema posluzi ponaša bahato i bezobrazno, ali i prema asistenticama pa joj je jedna dodijeljena dolaskom u London dala otkaz nakon svega 6 mjeseci. No, upućeniji izvori ističu kako se selidba ne može svaliti samo na leđa vojvotkinje, jer je i Harry sada odrastao muškarac koji zna što želi, a ono što ne želi jest da njegova djeca odrastaju u strogim kraljevskim uvjetima koji su pomalo i diktatorski.

"Harry smatra da je selidba najbolja opcija za njegovu obitelj i njihov odnos. Selidbom iz Kensingtonske palače obitelj će imati više mira i privatnosti, kako od ostalih članova, tako i od javnosti, jer je palača čitave godine pod opsadom turista i paparazza."

"Harry i William i dalje su nevjerojatno bliski, no Harry je sada oženjen i uskoro postaje otac pa želi i sam planirati budućnost. Nema nikakvih problema među braćom niti njihovim ženama, samo želja za samostalnošću." "Meghan je i žena koja je do tridesetih godina živjela vrlo samostalno, bila je relativno uspješna glumica te imala svoj krug prijatelja. I njoj treba vremena da se navikne na novi način života", prenosi The Daily Mail izjave upućenih izvora.

Zaključak? Očito je kako Harry ne želi više živjeti kao zlatna ribica u akvariju, a Meghan je svojim dolaskom na dvor samo požurila takvu odluku.