Princ Harry i Meghan Markle na Global Citizen koncertu su održali govor o važnosti cijepljenja protiv koronavirusa, a on je navodno imao malih problema sa samopouzdanjem.

Još uvijek se nisu stišali dojmovi o prvom pojavljivanju princa Harryja i Meghan Markle u javnosti nakon što je prošlo godinu i pol dana od njihova napuštanja kraljevske obitelji i Velike Britanije.

37-godišnji Harry i 40-godišnja Meghan svoj službeni posjet New Yorku završili su dolaskom i govorom na koncertu Global Citizen Live, a neki detalji u njihovu ponašanju nisu promakli ljudima koji su se našli u njihovoj blizini. Tako jedan od anonimnih izvora tvrdi kako je Harryja bilo sram držati govor, pa je u tom trenutku privukao Meghan k sebi kako bi si olakšao.

"Kada je u svom obraćanju spomenuo svoju ženu, gomila je poludjela od vrištanja i ovacija. Djelovao je sramežljivo sve do trenutka kada ju je privukao k sebi i publici se to svidjelo", izjavio je izvor za Daily Mail.

Harry i Meghan govorili su o važnosti cijepiva i cijepljenja protiv koronavirusa, kako bi potaknuli što više ljudi da donesu tu odluku.

"Ljudi, imamo sve što nam je potrebno za cijepljenje cijelog svijeta. Mnoge zemlje spremne su proizvoditi cijepiva kod kuće, ali to im nije dopušteno jer ultrabogate farmaceutstke tvrtke ne dijele recepte za njihovu izradu. Samo se čeka odricanjeintelektualnog vlasništva cjepiva i prijenos tehnologije cjepiva", istaknuo je Harry.

"Svaka osoba na ovom planetu ima temeljeno pravo dobiti to cijepivo. To je poanta, ali to se ne događa. I dok u ovoj zemlji i mnogima drugima, možete otići gotovo bilo gdje i cijepiti se, milijarde ljudi diljem svijeta to još uvijek ne mogu. Očekuje se da će svijet proizvesti dovoljno doza da se cijepi 70% stanovništva, ali nije u redu da je toliki dio zaliha otišao u 10 najbogatijih zemalja. To jednostavno nije u redu", zaključila je Meghan.

Nakon govora, par je uskočio u svoje VIP vozilo i napustili su koncert kako bi se što prije vratili u svoju 14 milijuna dolara vrijednu vilu u Montecitu gdje su ih čekali sin Archie i kćer Lilibet.