Dugo najavljivano vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle održalo se u subotu 19. svibnja, a s njima je slavio cijeli svijet

Kad sam prije sedam godina u bivšoj redakciji pratila vjenčanje princa Williama i Kate Middleton, ni pomišljala nisam da ću nekoliko godina kasnije imati priliku i uživo prisustvovati jednom takvom velikom događaju u koji su uperene oči cijelog svijeta. Ali eto, i to se dogodilo. U London sam stigla u petak, dan prije kraljevskog vjenčanja. Odmah nakon što sam se smjestila u hotel, zaputila sam se u Windsor i to bez nekih prevelikih očekivanja. No čim me taksist ostavio ispred hotela Harte and Garter ponijela me atmosfera.

Naime, već tada se osjetilo pozitivno ozračje, posjetitelji nisu skidali osmijeh s lica, a policija, osiguranje i volonteri bili su iznimno ljubazni i spremni pomoći u svakom trenutku.

Odmah sam se zaputila izvidjeti situaciju, proučiti lokaciju. Fanovi kraljevske obitelji već su tada pomalo pijuckali na ulici, a neki su već sjedili u posebnim outfitima na svojim pozicijama. Zanimljivo je bilo vidjeti što su sve oni najekstremniji fanovi kraljevske obitelji bili spremni učiniti da Harryja i Meghan vide uživo.

Naime, neki su praktički pola dnevnog boravka sa sobom ponijeli na ulicu i prespavali tamo u noći s petka na subotu. Imali su dekice, hranu, šatore, stolice, šampanjac, čaše - mislili su baš na sve.

Vrijeme je prolazilo, a u popodnevnim satima sve se više ljudi okupljalo pred dvorcem jer naime, planirano je bilo da prinčevi William i Harry pozdrave sve prisutne. I taman u trenutku kad sam stigla nasuprot ulaza u dvorac, okupljena masa počela je vikati. Naime, njih dvojica dobro raspoloženi stigli su među oduševljene obožavatelje, rukovali su se i popričali s njima.

Bilo je zanimljivo vidjeti kako okupljeni reagiraju na njihovu prisutnost. Naime, žene su vrištale, neke nisu mogle vjerovati da su baš one dobile priliku rukovati se s princom, a bilo je i onih koji su nakon što su slavne prinčeve vidjeli uživo, izjavili da im se dolazak u Windsor nakon toga itekako isplatio. Kad su završili s pojavljivanjem pred javnosti i medijima, William i Harry vratili su se u dvorac, a okupljeni su se polako razišli i zaputili na razgledavanje Windsora. Kafići, restorani, ulice, sve je bilo puno. Oko 20 sati uslijedio je i moj povratak u hotel jer, naime, trebalo se pripremiti za drugi dan. S kolegom snimateljem dogovorila sam buđenje u 4 ujutro jer su ceste bile zatvorene već od 5 pa bi kasniji polazak značio i teži dolazak na odredište. Iako bi čovjek na prvu pomislio da smo i uranili, daleko je to bilo od toga jer su već u pola 5 ulice Windsora bile pune ljudi. I neki od ugostiteljskih objekata bili su spremni na to pa su svoje radnje otvorili ranije. Iako je novinarski posao takav da vas s vremenom sve manje stvari može začuditi, svejedno se i dalje ponekad iznenadite na što su sve ljudi spremni. Da bi vidjeli kraljevsko vjenčanje, doputovali su iz baš svakog kutka svijeta, a u razgovoru s nekima od njih, zaključili smo da je Meghan itekako ljubimica javnosti. Za nju svi imaju riječi hvale i suosjećaju s njom s obzirom na obiteljsku situaciju - oca koji nije došao na njezino vjenčanje zbog bolesti, ali i zbog polubrata i polusestre koji ju neprestano blate u medijima. Nakon što smo se podružili s okupljenima i izvidili situaciju, spremili smo se na čekanje podneva i izmjenu vjenčanih zavjeta. Kad je započeo svečani obred, Windsorom se prolomio usklik oduševljenja, a svi su pozorno slušali sve što je svećenik pričao. Posebno dirljivo bilo je kad su svi uglas pjevali ''Stand By Me''.

Mislim da je u tom trenutku i onima najtvrđeg srca došlo da se rasplaču. Ceremonija je trajala negdje do 13 sati, nakon čega su svi željno iščekvali vidjeti Meghan i Harryja u kočiji. Svoju vožnju odradili su prema planu i na taj način su se svima pristiglima zahvalili što su ih došli podržati na njihov najvažniji dan u životu.

Poslije spomenutog, svi su na svoj način odlučili proslaviti i obilježiti dan kada je ovaj par zapečatio svoju ljubav. Naime, iako ima onih koji nisu sigurni kako bi definirali Meghan te glumi li možda zaljubljenost, ipak je više onih kojima bivša glumica i princ ostavljaju dojam itekako zaljubljenog para, te baš zbog Meghan vjeruju da se bajke ipak nekad, u nekom trenutku, mogu pretvoriti u stvarnost.

Iako itekako razumijem one koji smatraju da je ovo možda previše pompe nizašto, ja također spadam u ovu drugu kategoriju.

A vi?