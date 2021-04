Princ Harry je nakon pogreba djeda, princa Philipa razgovarao s bratom Williamom i ocem Charlesom dva sata u dvorcu Windsor, izvijestili su britanski mediji.

Princ Harry mogao bi odgoditi odlazak kući u Los Angeles nakon pogreba svog djeda, princa Philipa koji je bio u prošlu subotu.

Kako piše The Sun, on je proveo dva sata mirno razgovarajući sa starijim bratom, princem Williamom s kojim nije bio u dobrim odnosima, a sve je dodatno zakomplicirao intervju s Oprah Winfrey.

Nakon toga Harry razmatra mogućnost da ostane za 95. rođendan svoje bake, kraljice Elizabete II. koji je 21. travnja, no službeno ga slavi drugu subotu u lipnju uz ceremoniju Trooping the Colour jer je tako propisano za vladare Britanske monarhije. To će joj biti prvi rođendan koji će provesti bez voljenog muža s kojim je bila 73 godine u braku.

Prema pisanju tabloida, princ nema točno određen datum povratka u Ameriku, a sa svojom obitelji je nakon djedovog sprovoda proveo neko vrijeme u razgovorima. Osim s Williamom pričao je i s ocem, princem Charlesom.

Bilo je to prvi put da su razgovarali uživo nakon što su Harry i njegova supruga, Meghan Markle šokirali javnost i kraljevsku obitelj intervjuom s Oprah. Kako su izvijestili britanski mediji, braća i njihov otac pričali su u dvorcu Windsor daleko od televizijskih kamera.

Očekuje se da će kraljevska obitelj opet biti na okupu ovog ljeta kada će se otkriti novi kip pokojne princeze Diane u Kensingtonskoj palači. Većina očekuje da će to biti 1. srpnja kada bi proslavila 60. rođendan te se nadaju da će taj događaj pomoći braći, prinčevima Williamu i Harryju da se zbliže.

