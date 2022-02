Samo večer prije nego što je potvrđeno da je princ Charles pozitivan na koronavirus on i Camilla družili su se s britanskom ministricom unutarnjih poslova Priti Patel te kancelarom Rishijem Sunakom na gala večeri British Asian Trusta u Britanskom muzeju.

Britanski princ Charles (73) pozitivan je na koronavirus i trenutačno se nalazi u samoizolaciji, javlja Daily Mail. To je ujedno i drugi put da se Charles zarazio koronavirusom, a prvi put ga je prebolio u ožujku 2020. godine.

Vijest je potvrđena i putem njegova službenog profila na Twitteru. Samo dan prije Charles i Camilla družili su se s britanskom ministricom unutarnjih poslova Priti Patel te kancelarom Rishijem Sunakom na gala večeri British Asian Trusta u Britanskom muzeju.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.