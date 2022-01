Princ Andrew bi mogao ostati bez svih titula ukoliko izgubi spor protiv Virginije Guiffre.

Kraljevska obitelj navodno planira oduzeti titule princu Andrewu ukoliko izgubi sudsku bitku s Virginijom Giuffre, piše Sunday Times.

Scotland Yard je još ranije izvijestio kako su razgovarali s Virginijom Giuffre zbog tvrdnji da ju je vojvoda od Yorka silovao kada je imala 17 godina, piše Daily Mail. Princ je opovrgnuo sve optužbe, a Virginia je u tužbi koju je podigla navela kako ju je Andrew seksualno zlostavljao u domu pokojnog pedofila Jeffreyja Epsteina na Manhattanu i još na jednoj lokaciji. U tužbi navodi kako je bila prodana princu koji ju je napastovao kada je imala samo 17 godina, a podnijela ju je dvije godine nakon što je Epstein pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji i 10 godina otkako se zločin dogodio.

"Ako Andrew izgubi spor, postavlja se pitanje što će kraljevska obitelj učiniti s njim. Neće ga moći pustiti da nastavi sa svojim dužnostima, a povući će mu i titulu vojvode vjerojatno", tvrdi izvor blizak kraljevskoj obitelji. Dodaju kako je sve to vrlo teško palo kraljici, a titulu vojvode od Yorka nosio je njezin otac, kralj George VI prije nego što je zasjeo na tron. "Tu je titulu dala svom omiljenom sinu, a on ju je zbog svega što je učinio samo okaljao", kaže izvor.

Buckinghamska palača nije komentirala ukidanje titule princu Andrewu. Osim titule, mogli bi ga povući i iz svih zaklada za koje je radio. Njegovu obitelj fotografi su snimili na skijalištu u Švicarskoj ovih dana, a njegove kćeri Beatrice i Eugenie se skupa s njihovom majkom i svojim muževima drže zajedno u ovim teškim vremenima za njihovu obitelj.

Nakon svih tih optužbi, kraljevska obitelj je imala interne sastanke, a princ William je istaknuo kako ne namjerava pustiti svog strica da se vrati u javni život monarhije. 39-godišnji William, koji je inače drugi u redu za britansku krunu, o svemu je razgovarao sa svojom bakom, kraljicom Elizabetom i ocem, princom Charlesom. "Ne dolazi u obzir da će se ikada vratiti, kraljevska obitelj si to ne bi dopustila", rekao je izvor blizak kraljevskoj obitelji.

Virginija je još 2019. godine izašla u medije s optužbama protiv princa Andrewa koje je on žestoko opovrgnuo i proglasio ih lažima.

"On je bio zlostavljač. Sudjelovao je u tome. Prvi put se dogodilo u Londonu, bila sam jako mlada. Ghislaine (kći pokojnog medijskog tajkuna Roberta Maxwella) me probudila i rekla da ću upoznati princa tog dana. U tom trenutku nisam znala da će me prodati princu. Otišli smo u klub Tramp. Princ Andrew mi je dao alkohol, u VIP separeu, sigurna sam da je to bila votka. Pitao me da plešemo. Nakon toga sam otišla u auto s Epsteinom i Ghislaine, a ona mi je rekla: 'On ide u kuću i želim da mu radiš ono što radiš i Epsteinu. Nisam mogla vjerovati...", ispričala je tada.

Princ Andrew ranije je branio i svoje prijateljstvo s Jeffreyjem Epsteinom, tvrdeći da nikada nije vidio ili posumnjao na bilo kakvo kriminalno ponašanje američkog financijaša.

