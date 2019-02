U ponedjeljak u zagrebačkom kinu Europa prikazana premijera filma "Posljednji Srbin u Hrvatskoj" u kojem glumi i Severina. Pjevačica je na premijeru stigla sa suprugom Igorom Kojićem.

Komedija "Posljednji Srbin u Hrvatskoj", dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Predraga Ličine, premijerno je prikazana u ponedjeljak u zagrebačkom kinu Europa, a u redovitu distribuciju kreće od četvrtka, 28. veljače.

Najavljen kao priča o "vodi, rakiji, krvi i zombi epidemiji" film je smješten u 'skorašnju budućnost' Hrvatske, sedam godina nakon njezina bankrota.

Severina (Foto: Marko Prpic/PIXSELL)

Iseljavanje se nastavlja i broj stanovnika se drastično smanjuje, klasne razlike su sve veće, bogati se razbacuju novcem, a siromašni žive na ulicama. Ipak, zbog svoje čiste vode i ta je mala zemlja, shodno sveprisutnim teorijama zavjera, zanimljiva velikima - da bi se domogli dragocjenih prirodnih resursa, moćnici ne prezaju zaratiti, osvojiti, uništiti, pa čak ni stvoriti virus koji ljude pretvara u zombije.

Upravo to i naprave, pa uskoro postaje opasno hodati gradom od silnih zombija koji grizu sve na što naiđu. Kad zombi dohvati zagrebačkog šminkera i bonvivana Miću (glumi ga Krešimir Mikić) on ni ne sluti da će imati ključnu ulogu u pronalasku protuvirusnog lijeka, jer on je imun, baš kao i svi Srbi u Hrvatskoj.

U svojoj borbi protiv zombija susreće glumicu iz omiljenog mu serijala koja tumači hrvatsku superheroinu Hrvojku Horvat (Hristina Popović), 'velikoslovensku' špijunku krivu za širenje virusa u Hrvatskoj (Tihana Lazović), skinheada s ustaškim sklonostima (Dado Ćosić), ruralno srpsko stanovništvo i mnoge druge osebujne likove.

Film je najavljen kao "prva hrvatska zombi komedija iz budućnosti o suživotu Hrvata, Srba i zombija", a s nizom referenci iz prošlog, sadašnjeg i budućeg društvenog konteksta u Hrvatskoj i regiji eksplicitni je podsjetnik na stereotipe i predrasude s kojima se svakodnevno susrećemo.

Nakon premijerne projekcije u punom kinu Europa, praćena aplauzom, predstavila se filmska ekipa te apokaliptične priče, ali i "romantične avanture iz budućnosti s malo seksa i puno zombija".

U brojnom glumačkom postavu su još Marina Redžepović, Dušan Bućan, Jadranka Matković, Glorija Dubelj, Janko Popović Volarić, Bojan Navojec, Sergej Trifunović, Rene Bitorajac, Judita Franković Brdar, Siniša Popović, Nikša Butijer, Robert Ugrina, Jelena Miholjević, Iva Babić, a u ulozi humanitarke pojavljuje se i pjevačica Severina.

Direktor fotografije je Ivan Zadro, a montažer Tomislav Pavlic. Dizajn zvuka napravio je Julij Zornik, dok su glazbu skladali Jura Ferina i Pavao Miholjević.

Scenografkinja je Jana Piacun, kostimografkinja Selena Orb, majstorica maske Svetlana Gutić, a majstor maske specijalnih efekata je Miroslav Lokobrija.

Film su producirali zagrebačka Kinorama i beogradski Art & Popcorn, uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra i Filmskog centra Srbije, a distribuirat će ga 2i Film.

(Hina)