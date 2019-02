Princ William i Kate Middleton upoznali su se na Sveučilištu St Andrews u Škotskoj.

Princ William i Kate Middleton vjenčali su se u travnju 2011. godine.

Kraljevski par prethodno je hodao čak 9 godina s nekoliko prekida, a upoznali su se na Sveučilištu St Andrews u Škotskoj. U to vrijeme, Kate i njezina sestra Pippa Middleton poprilično su voljele tulumariti, a i njihov modni izričaj nije bio tako istančan kao danas.

Kraljevski par je u siječnju 2004. godine krenuo na skijanje, a tada su počele prve ozbiljnije priče o novom paru.

Već u ožujku 2006. godine par se nije odvajao, a izmjenjivali su nježnosti čak i kada su znali da ih snimaju paparazzi. Ipak, bila je to i godina kada je William trebao provesti Božić s njezinom obitelji, no princ je u posljednji tren odlučio ostati sa svojom obitelji te ostaviti Kate u suzama.

Ipak, par je prvi put prekinuo tek u proljeće 2007. godine, a kako je otkrio sami princ, "bili su mladi i još su se oboje tražili", pa je prekid kojeg je inicirao on bio neizbježan. Kate je tada slomljeno srce liječila po londonskim noćnim klubovima, a u ljeto iste godine je prohodala s Williamovim prijateljem Henryjem Ropnerom.

Navodno se i princ tada počeo viđati s Henryjevom bivšom curom, no to je trajalo otprilike mjesec dana prije pomirenja. U travnju 2008. godine Kate je prvi put bila službena pratnja Williamu, no do zaruka je prošlo više od 2 godine. One su se dogodile u Keniji u koju je par otputovao s nekolicinom prijatelja daleko od očiju javnosti, pa je princ iskoristio priliku, a ostalo je povijest.

Ipak, prije nego je sreo ženu svog života, William je ljubio i druge žene, a posljednja prije Kate bila je Arabella Musgrave koja izgledom podsjeća na Kate, ali i na holivudsku glumicu Katie Holmes. Navodno je par imao strastvenu ljetnu romansu koja je započela na jednoj zabavi te su koristili svaki slobodni trenutak da se vide, no već u rujnu William je krenuo na fakultet.

Prema kraljevskoj ekspertici Katie Nicholl koja je otkrila tu romansu u svojoj knjizi "William and Harry: Behind the Palace Walls", William je svakoga petka dolazio kući kako bi se vidio s atraktivnom brinetom, no onda je na jednom satu upoznao Kate.

Arabella se udala u veljači 2014. godine za Georgea Galliersa-Pratta.