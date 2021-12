Siena Uremović je zbog Supertalenta doputovala iz daleke Australije, a prijavila se jer se oduvijek htjela vratiti u svoju rodnu zemlju i podijeliti svoj dar i strast prema plesu s hrvatskom publikom.

Mlada Australka hrvatskih korijena Siena Uremović je svojim akrobatskim plesom na audiciji Supertalenta ostavila žiri i gledatelje showa bez teksta.

Na audiciju je putovala 34 sata, a tada je plesala s povezom preko očiju i dobila četiri "da". Žiri se složio i da takvo nešto još nisu imali priliku vidjeti, pa joj se put i isplatio.

U polufinalnom nastupu donijela je dašak dobro poznate bajke, ali i ples dostojan svjetske razine te je zasluženo izborila mjesto u finalu.

Za veliku završnicu Supertalenta pripremila je gotovo nadljudsku plesnu točku, što su primijetili i pojedini članovi žirija, a uz to je poslala snažnu i motivirajuću poruku. Žiri ju je odabrao kao jednu od tri superfinalistice, s Anatachom Filimone i Tetianom Kundyk.

"Ne mogu vjerovati da je moje putovanje u hrvatskom Supertalentu završilo. Bila sam super sretna svojim nastupom i ne mogu vjerovati da sam završila na drugom mjestu osme sezone showa. Hvala svima koji su glasovali, sve vas puno volim, vaše poruke i komentari podrške bili su sjajni. Hvala Martini, Maji, Davoru i Janku na sjajnim reakcijama i podršci, hvala Novoj TV što su ovo učinili mogućim, bit ću vječno zahvalna. Hvala Hrvatska, volim vas i ovo nije posljednji put da me vidite", napisala je Siena na Instagramu nakon finala.

Siena je sjajne reakcije izazvala i u showu "America's Got Talent", u kojem je posebno zadivila slavnu glumicu Sofiju Vergaru, koja je njezin nastup podijelila i na društvenim mrežama.

"Bio je fenomenalan osjećaj nastupiti na pozornici showa 'America's Got Talent'. Žiri je bio jako ljubazan, čak mi je i Simon Cowell dao sjajne komentare", prisjetila se tog iskustva za DNEVNIK.HR.

Sienini baka i djed po ocu su Hrvati (Gospić). Iako je Sienin otac rođen u Australiji, tradicionalno je odgojen i govori hrvatski, a Siena zna tek nekoliko riječi hrvatskog. S 11 godina je prestala ići u školu jer je bila zauzeta glumom i modelingom pa se školovala kod kuće. Jako voli ples, koji trenira od 14. godine.

Kad je imala 15 godina, ozlijedila je kralježnicu i doktori su joj rekli kako će morati ponovno učiti hodati te da nikada više neće moći plesati. No, ona to nije htjela prihvatiti, a zahvaljujući svojoj upornosti došla je do toga da danas nema posljedica od ozljede. Potpuno je zdrava i to naziva velikim čudom.

Na nastupima je Sienina mama uvijek uplašena i pokriva oči jer Siena voli izvoditi opasne akrobatsko-plesne točke. Sienu adrenalin ponese, pa se ne boji ozljeda. Siena zarađuje od toga što radi i postiže izvrsne uspjehe, a otac je u svemu podržava pod uvjetom da nije smjela imati dečka do 18. godine. To je pravilo otežala činjenica da je Siena prava ljepotica koja se s devet godina počela natjecati na izborima ljepote, na kojima je dosad osvojila oko 500 tijara (prepune police), ali još uvijek nema vremena za dečke, što je tati drago.

