Memoari "Long Way Home" otkrili su šokantne detalje iz života Camerona i Michaela Douglasa te njihove obitelji.

Sinu legendarnog holivudskog glumca Michaela Douglasa, Cameronu, bilo je samo sedam godina kada se prvi put susreo s očevom ovisnošću i problemima koje mu je ona donijela. Njegova frustrirana majka Diandra Luker bila je bijesna kada je pronašla vrećicu marihuane među glumčevim stvarima i bez razmišljanja ju je pokazala sinu.

"Camerone, znaš li što je ovo? Tvoj se otac drogira", rekla je dječaku.

Bilo je to nedugo prije nego što je zvijezda filmova "Sirove strasti", "Fatalna privlačnost", "Wall Street" počeo voditi sina na zabave s drugim zvijezdama koji su bez ustručavanja dijelili s njim svoje jointove.

Na Cameronovu žalost, bio je to tek početak njegovih dugogodišnjih problema s drogama. U dobi od 26 godina bio je otet u otmici koju je isplanirao sam Michael Douglas unajmivši trojicu muškaraca koji su ga strpali u crni kombi i odvezli na rehabilitaciju koja nije bila baš uspješna.

Dvije godine kasnije Cameron se našao na jednom filmskom setu u Irskoj gdje je snimao horor-film, ali nakon tjedan dana snimanja ponestalo mu je heroina i morao je odletjeti avionom u Njemačku kako bi nabavio nove zalihe.

Sve opasnosti koje vrebaju djecu holivudskih zvijezda snašle su Camerona, od nesigurnosti, bezbrojnih iskušenja, emocionalnog pritiska do pokušaja da nadmaši slavnog roditelja. Mnogi su se našli u sličnim situacijama, no Cameron je u ranim 20-ima postao teški ovisnik o heroinu, ali i nešto gore. Postao je diler koji je okolo šetao s pištoljem i spavao sa sačmaricom ispod kreveta.

Kazna ga ja stigla i danas 40-godišnji Cameron iza sebe ima odsluženu zatvorsku kaznu u trajanju od gotovo 8 godina, a na slobodu je izašao 2016. godine. Trijezan je nekoliko godina, napisao je memoare u kojima je iskreno progovorio o svim problemima koji su ga snašli u životu i odnosu s ocem.

Michael uvijek brani sina nazivajući ga sjajnim i slatkim djetetom. No prema njegovoj knjizi "Long Way Home" objavljenoj ovog tjedna u SAD-u, Michael, koji je danas u sretnom braku s Catherine Zetom Jones, nije uvijek bio zabavan kada bi boravio kod kuće. Michael je priznao da je neke dijelove knjige teško podnio, ali smatra je poštenom i iskrenom.

Naročito onaj u kojem se spominje razdoblje kada njegova braka s Diandrom Luker, kojom se oženio kada joj je bilo tek 19 godina, i to samo 8 tjedana nakon što ju je upoznao. Godinu dana kasnije rodio im se Cameron.

Diandra je mrzila ovisnički i hedonistički svijet Hollywooda, čijim je dijelom postala udavši se za Michaela koji je tada nosio titulu kralja holivudskih zabava. Jednu je priredio i njoj za 21. rođendan u Los Angelesu i bez obzira na to što je baš u to vrijeme operirala mandule, nije ju otkazao. Štoviše, dok je ona ležala i odmarala se na katu kuće, on je u prizemlju partijao s rock-skupinom Foreigner do 5 sati ujutro.

Tijekom cijelog života Cameron je bio opsjednut time da izađe iz očeve sjene, baš kao i sam Michael da izađe iz sjene svog oca, slavnog glumca Kirka Douglasa. On je jednom prilikom rekao da se rodio agresivan te da će vjerojatno takav i umrijeti, a dodao je i da se dobro osjeća s titulom najomraženijeg glumca Hollywooda.

Agresija i ovisnost obilježile su obitelj Douglas. Cameron je izjavio da je kao dječak bio prestravljen Michaleovim provociranjem, nervoznim ispadima te da je od nervoze počeo stalno motati kosu oko malog prsta.

"Kada bismo sjedili za večerom i ako bi slučajno srušio čašu dok sam htio dohvatiti sol, bijesan bi eksplodirao, čeljust mu se tresla od ljutnje. Kada je on bio u blizini, hodao sam uokolo kao po jajima", otkrio je Cameron.

Jednom prilikom je bio na odmoru na Kalifornijskom jezeru s prijateljima te su se izgubili prilikom vožnje jet skijima. Kada su se vratili nakon što je već pao mrak, Michael ih je dočekao izvan sebe. Mahao je rukama, vikao, bio je luđi nego njegovi filmski likovi, što je potvrdio jedan od Cameronovih prijatelja koji su se tamo našli.

Cameronova prekrasna, ali površna majka udala se premlada za njegova oca i očito joj se bilo teško nositi sa svime. Ispunila je njihove luksuzne kuće u Kaliforniji i na Manhattanu, kao i skijašku kuću u Coloradu i kuću na Majorci, opasnim kućnim ljubimcima poput afričke divlje mačke i agresivnim majmunima.

Nakon 8 godina braka saznala je za Michaelovu aferu s glumicom Kathleen Turner te je inzistirala na tome da se obitelj vrati u New York, što dalje od Hollywooda.

U to vrijeme Cameronu je bilo 8 godina i tada je obožavao oca, iako njega gotovo nikad nije bilo kod kuće zbog brojnih snimanja. Stoga je Michael odlučio da je njegovu sinu potrebno više muške prisutnosti u životu pa je tijekom ručka u jednom restoranu odabrao jednog od konobara imena Joaquin, hispanskog porijekla, da se brine o njemu. Joaquin se preselio s njima u New York i tamo je proveo dvije godina pazeći na Camerona od jutra do mraka.

"Budio me, vodio u školu, dolazio po mene, igrao se sa mnom, kupovao mi igrice", otkrio je Cameron i priznao da mu je često govorio da ga voli više od vlastitih roditelja.

Joaquin ih je napustio nakon što mu je Diandra pronašla bocu votke ispod njegova kreveta i nakon toga je sve ponovno krenulo krivo.

Michael mu je dopuštao da puši, nije ga držao podalje od svojih razuzdanih zabava na Majorci na kojima su se kao gosti zabavljali Jack Nicholson, Danny DeVito i drugi slavni glumci. Kada bi gosti otišli, on je sa svojim prijateljima tražio ostatke droge i konzumirao ih.

S 13 godina pio je alkohol i drogirao se, kupovao marihuanu na ulicama New Yorka, eksperimentirao s haluciogenim gljivama i LSD-jem. Danas vjeruje kako je to bio rezultat usamljenosti i ulaska u loše društvo.

Početkom 90-ih brak njegovih roditelja počeo se raspadati, a on je zbog upotrebe droga izbačen iz škole. U to je vrijeme sam Michael završio na odvikavanju, i to samo kako bi umirio suprugu koja ga je pronašla u krevetu s drugom ženom.

U dobi od 17 godina počeo je uzimati heroin i tekući kokain. Uskoro je postao toliko očajan da si je kokain ubrizgavao u vene tri puta u jednom satu.

Roditelji, koji su često bili odsutni, tada nisu imali pojma o njegovoj ovisnosti i problemima s drogom. Diandra je vjerovala kako u sobi čuva igračke iz djetinjstva zbog nostalgije, a on je u njima zapravo čuvao drogu.

Zbog nedostatka adrenalina pod utjecajem droga počeo je naoružan sa zračnim pištoljem pljačkati motele, tukao se i bio nasilan, a jednom se potukao i s ocem.

Diandra je zahtjev za razvodom ispunila 1995. godine. Do tada je Cameron ostao bez kontrole, a sud je odlučio da se majka ne može skrbiti o njemu. Sljedećih nekliko godina proveo je između popravnih domova, rehabilitacijskih centara i kampova za problematične tinejdžere.

S 19 godina završio je prvi put u zatvoru zbog nošenja oružja, uspjevši sakriti svoju povezanost s Hollywoodom sve do jednog dana kada ga je otac došao posjetiti u limuzini. Nekoliko zatvorenika tada mu je nadjenulo nadimak "Hollywood".

No Cameron i njegov otac nisu bili jedini koji su imali problema s drogom u obitelji. Michaelov 46-godišnji brat Eric preminuo je 2004. godine od posljedica predoziranja. Iste je godine Michael brzo unajmio ljude da "otmu" Camerona i odvezu ga na odvikavanje, što im nije pošlo za rukom.

Unatoč svim problemima i narušenom odnosu, Michael je pitao Camerona da mu bude vjenčani kum na vjenčanju s Catherine 2000. godine, iako je bio krajnje ogorčen zbog njega. Tek nakon što je dobio djecu s Catherine, počeo je ponovno otvoreno razgovarati s njim.

"Neću biti dobar s tobom jer mislim da ćeš umrijeti. Predozirat ćeš se ili će te netko ubiti, ili ćeš ti nekoga ubiti. Pokušavam se emocionalno pripremiti za to", rekao je Michael Cameronu, koji je u to vrijeme prodavao najskuplju i najčišću drogu.

Ozbiljniji problem izbjegao je kada ga je jednog dana na ulici u automobilu zaustavio čovjek i obratio mu se kroz prozor. Dotični je zapravo bio član Američke tajne službe i htio ga je samo upozoriti da će njegovim putem proći bivši američki predsjednik Bill Clinton. Međutim, Cameron je nagazio na gas i povukao nekoliko metara sa sobom povukao agenta, koji je na sreću prošao bez ozbiljnih ozljeda.

Nakon toga Obavještajna služba za suzbijanje droge usmjerila je svu pažnju na njega, a iako je mislio da Michael nije upućen u njegove kriminalne aktivnosti, on je sve dobro znao i bio je taj koji ga je pokušao upozoriti da dolaze po njega.

"Izađi iz kuće odmah, dolaze po tebe", nazvao ga je i rekao mu.

Policija ga je na kraju našla u hotelskoj sobi jednog njujorškog hotela i uhitila ga. Iz hotela su izašli na stražnji izlaz kako bi izbjegli sramoćenje slavne obitelji.

Cameron im je priznao posjedovanje droge i optužbe za dilanje, a Michael i Diandra pred sudom su priznali da su zakazali kao roditelji, i to kako bi mu pokušali smanjiti kaznu.

Nakon što je zatvoren, Cameron se čuo s ocem više nego ikada prije, pisali su pisma jedno drugom svaki tjedan, a djed Kirk mu je pisao svaka dva tjedna. To što je obitelj ostala uz njega u najtežem životnom razdoblju mu je puno značilo, a zahvalio im je na sebi svojstven način. Naime, tetovirao je njegove likove na na torzu.

Iako je završio u zatvoru, Camerona to nije spriječilo da se prestane drogirati. Njegova se kazna udvostručila nakon što je uhvaćen s drogom iza rešetaka, a upao je i u nekoliko tučnjava. Zbog svega toga u samici je proveo gotovo dvije godine.

Na slobodu je izašao 2016. godine, a danas je u sretnoj vezi s učiteljicom joge Viviane, koja mu je rodila kćerku. Tvrdi da je iznimno zahvalan što obitelj nije odustala od njega iako to nije služio, ali s obzirom na pozadinu cijele priče i njezin početak, upitno je tko što zaslužuje u ovoj priči.