Gigi Hadid plijeni pažnju javnosti svojom ljepotom, ali i vezom s glazbenikom Zaynom Malikom, s kojim stalno prekida.

Gigi Hadid trenutačno je jedna od najuspješnijih manekenki, a karijeru je započela sa samo dvije godine za dječju kolekciju poznatog brenda Guess.

Njezino je pravo ime Jelena Noura Hadid, no svjetsku slavu stekla je pod nadimkom Gigi. Manekenka koja 23. travnja slavi 25. rođendan završila je u svijetu mode zbog svoje majke Yolande Foster, koja se bavila istim poslom te je televizijska voditeljica. Usto je poznata kao jedna od sudionica u reality emisiji "The Real Housewives of Beverly Hills".

Zanimljivo je kako je Gigi ponovno postala zaštitno lice Guessa 2012., a surađivala sa svjetski poznatim brendovima poput Marc Jacobsa, Chanela, Jean Paul Gaultiera te Victoria's Secreta. Pozirala je za naslovnicu magazina Vogue u brojnim izdanjima, među kojima su američko, japansko, britansko, nizozemsko i brazilsko.

Gigi ima mlađu sestru Bellu (23) i brata Anwara (20), koji su također uspješni u manekenstvu. Osim što se rano počela baviti modelingom, obožava konje te je sudjelovala u natjecanjima u jahanju.

Zbog karijere nije zanemarila školovanje i završila je studij kriminolgije na fakultetu The New School u New Yorku. Svojedobno je otkrila kako svoju vitku liniju najbolje održava boksom, u kojem veoma uživa.

Gigi je poznata po prijateljstvima s manekenkom i reality zvijezdom Kendall Jenner te pjevačicom Taylor Swift. Ipak, pozornost javnosti najviše privlači svojom vezom s glazbenikom Zaynom Malikom (27). Par stalno prekida i miri se, pa nitko više ne zna u kojoj je fazi njihov odnos.



Inače, Gigi na Instagramu prati više od 52 milijuna ljudi, a njezinu mlađu sestru Bellu oko 29 milijuna unatoč tome što često objavljuje golišave i bizarne fotografije. Prestiže ju i po vrijednosti imovine. Naime, starija Gigi ima 29 milijuna dolara, a Bella 4 milijuna dolara manje.