Dalibor Sokolić bio je jedan od najuglednijih i najcjenjenijih redatelja u Hrvatskoj.

Hrvatski redatelj Dalibor Sokolić preminuo je u 57. godini, a vijest su potvrdili iz njegove matične kuće HRT gdje je radio dugi niz godina.

Dalibor je bio i jedan od pokretača Studentske televizije, a na Televiziji Zagreb počeo je raditi još 1989. godine.

Režirao je i svojim talentom pridonio nekima od najvažnijih televizijskih projekata, emisija i programa uživo, festivala i koncerata u hrvatskoj povijesti.

"Iznad svega, Dalibor je bio divan kolega i prijatelj. Opraštamo se od njega riječima koje nam je uvijek ponavljao: Show must go on!", poručili su iz njegove matične kuće.